500여명 전 직원 참여, 소통 주제로 다양한 활동 진행



윤나리

[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산롯데호텔은 지난 11일부터 14일까지 ‘2019 전 직원 목표달성 결의대회’를 진행했다고 19일 밝혔다.이번 행사에는 500여명의 부산롯데호텔 전 직원이 함께 참여해 부서 간 소통과 이해를 통한 목표달성에 대한 의지를 다졌다.매년 진행되는 행사는 연초에 전 직원이 함께 트레킹 코스를 걸으며 팀워크를 다지는 활동을 실시한다. 특히 올해는 ‘우리는 최고의 소통가입니다(We are the Best Communicators)’라는 부제로 세대·부서 간 소통의 중요성과 방법을 모색하는 시간을 가졌다.김성한 부산롯데호텔 대표이사는 “매년 진행되는 목표달성 결의대회는 고객들에게 최상의 서비스를 제공하겠다는 전 직원의 의지가 반영된 행사이자 직원들의 소속감을 제고하는 행사”라며 “올해 주제가 소통인 만큼, 다양한 소통의 창구를 만들어 올 한해 직원들에게는 일하기 좋은 회사로, 고객들에게는 감동을 선물하는 호텔로 성장하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.