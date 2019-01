내부순환도로 하부 공간 활용한 'Under the C' 최우수작 당선

당선작 타당성 검토 통해 Eco-Bike Line 기본방안 수립 참고





최우수 당선작은 석계역~정릉역 일대의 내부순환도로 하부 공간을 활용한 아이디어인 ‘UNDER the C’다.



최우수작인 ‘UNDER the C’는 서울시가 제시한 Eco-Bike Line의 구성요소 중 기존 고가구조물 및 교량의 측면이나 하단부에 데크형으로 설치하는 방식의 자전거도로인 ‘SKY BIKE-DECK’를 활용한 아이디어를 제안했다.



Eco-Bike Line은 지상공간 위에 신규로 구조물을 설치하거나, 기존 고가구조물 및 교량의 측면 또는 하단부에 데크를 사용해 입체적으로 설치하는 자전거도로이다.



Eco-Bike Line의 구성요소로는 입체구조물을 신규로 설치하는 방식의 ‘SKY BIKE-WAY’와 기존 고가구조물 및 교량의 측면이나 하단부에 데크형으로 설치하는 방식의 자전거도로인 ‘SKY BIKE-DECK’가 있다.



최우수작은 내부순환도로 하부에 자전거전용도로를 설치해 기존 자전거도로의 단절 및 고가도로로 인한 낙후된 도시 경관 문제 등을 개선하고자 했다.







영국 런던시는 총연장 219km, 최대 너비 15m의 자전거고가도로 ‘Sky Cycle’을 건설할 예정이다. 열차의 지상역사 상부 공간을 활용하는 이 자전거도로는 200개의 경사로에서 진출입이 가능하다.



또한 덴마크 코펜하겐시는 항구 위의 공간을 활용해 220m의 자전거고가도로 ‘Cycle Snake’를 건설했다. 해안지역을 거치지 않고 항구를 가로지를 수 있도록 건설했다.



이러한 각국의 새로운 시도는 무리한 자전거도로 설치로 인한 인근 주민들의 불편을 해소하고, 시민들의 자전거 이용을 유도해 차량 혼잡을 완화하고 미세먼지를 저감시키는 데 일조하고 있다.



‘시민과 함께하는 Eco-Bike Line 아이디어 공모전’은 총 114개 팀이 참가했고, 수자원·교량구조안전·도로구조·교통·경관·시민대표 분야 등 6개 분야 전문가 12인으로 구성된 심사위원회가 심사해 44개 수상작을 선정했다.



창의성, 연계성, 실현가능성을 기준으로 평가기준을 마련해 평가를 진행했으며 최우수 1팀, 우수 3팀, 장려 10팀, 입선 30팀을 선정했다.



수상작에 대해 2월14일에 서울시청에서 시상식을 진행하며, 수상자에게는 최우수상 1팀 600만원, 우수상 3팀 각 300만원, 장려상 10팀 각 100만원, 입선 30팀 50만원의 상금과 상장이 수여된다.



공모 수상작은 아이디어의 타당성, 자전거 이용수요 등 실행가능성을 검토해 Eco-Bike Line 구축을 위한 기본방안에 반영할 예정이다.



고홍석 서울시 도시교통실장은 “친환경 교통수단인 자전거의 이용활성화를 위해 서울 도심도로의 한계를 극복하고 도시의 고가·교량을 활용한 미래형 신개념 자전거전용도로 구축방안 검토가 필요한 시점”이라며 “이번 공모전의 수상작과 해외 선진사례 검토를 통해 도시공간을 효율적으로 활용해 안전하게 자전거를 이용할 수 있는 자전거 인프라를 확충하는 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.



주현태 [데일리한국 주현태 기자] 서울시는 신개념 자전거전용도로에 대한 아이디어를 발굴하기 위해 개최한 ‘시민과 함께하는 Eco-Bike Line 아이디어 공모전’최종 당선작을 28일 발표했다.최우수 당선작은 석계역~정릉역 일대의 내부순환도로 하부 공간을 활용한 아이디어인 ‘UNDER the C’다.최우수작인 ‘UNDER the C’는 서울시가 제시한 Eco-Bike Line의 구성요소 중 기존 고가구조물 및 교량의 측면이나 하단부에 데크형으로 설치하는 방식의 자전거도로인 ‘SKY BIKE-DECK’를 활용한 아이디어를 제안했다.Eco-Bike Line은 지상공간 위에 신규로 구조물을 설치하거나, 기존 고가구조물 및 교량의 측면 또는 하단부에 데크를 사용해 입체적으로 설치하는 자전거도로이다.Eco-Bike Line의 구성요소로는 입체구조물을 신규로 설치하는 방식의 ‘SKY BIKE-WAY’와 기존 고가구조물 및 교량의 측면이나 하단부에 데크형으로 설치하는 방식의 자전거도로인 ‘SKY BIKE-DECK’가 있다.최우수작은 내부순환도로 하부에 자전거전용도로를 설치해 기존 자전거도로의 단절 및 고가도로로 인한 낙후된 도시 경관 문제 등을 개선하고자 했다.유사한 방식으로 중국, 영국, 덴마크, 네덜란드의 주요 도시에서는 고가다리 밑이나 지상역사·항구·교차로 위의 공간을 활용해 자전거전용도로를 구축하는 방식을 도입하기도 했다.영국 런던시는 총연장 219km, 최대 너비 15m의 자전거고가도로 ‘Sky Cycle’을 건설할 예정이다. 열차의 지상역사 상부 공간을 활용하는 이 자전거도로는 200개의 경사로에서 진출입이 가능하다.또한 덴마크 코펜하겐시는 항구 위의 공간을 활용해 220m의 자전거고가도로 ‘Cycle Snake’를 건설했다. 해안지역을 거치지 않고 항구를 가로지를 수 있도록 건설했다.이러한 각국의 새로운 시도는 무리한 자전거도로 설치로 인한 인근 주민들의 불편을 해소하고, 시민들의 자전거 이용을 유도해 차량 혼잡을 완화하고 미세먼지를 저감시키는 데 일조하고 있다.‘시민과 함께하는 Eco-Bike Line 아이디어 공모전’은 총 114개 팀이 참가했고, 수자원·교량구조안전·도로구조·교통·경관·시민대표 분야 등 6개 분야 전문가 12인으로 구성된 심사위원회가 심사해 44개 수상작을 선정했다.창의성, 연계성, 실현가능성을 기준으로 평가기준을 마련해 평가를 진행했으며 최우수 1팀, 우수 3팀, 장려 10팀, 입선 30팀을 선정했다.수상작에 대해 2월14일에 서울시청에서 시상식을 진행하며, 수상자에게는 최우수상 1팀 600만원, 우수상 3팀 각 300만원, 장려상 10팀 각 100만원, 입선 30팀 50만원의 상금과 상장이 수여된다.공모 수상작은 아이디어의 타당성, 자전거 이용수요 등 실행가능성을 검토해 Eco-Bike Line 구축을 위한 기본방안에 반영할 예정이다.고홍석 서울시 도시교통실장은 “친환경 교통수단인 자전거의 이용활성화를 위해 서울 도심도로의 한계를 극복하고 도시의 고가·교량을 활용한 미래형 신개념 자전거전용도로 구축방안 검토가 필요한 시점”이라며 “이번 공모전의 수상작과 해외 선진사례 검토를 통해 도시공간을 효율적으로 활용해 안전하게 자전거를 이용할 수 있는 자전거 인프라를 확충하는 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.