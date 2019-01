(주)한지, 천연 발모촉진 건강식품 '모왕수 with BIO' 제품화 성공

윤나리 기자

[부산=데일리한국 윤나리 기자] 중소기업 ㈜한지가 천연재료를 이용한 발모촉진 제품인 '모왕수 with BIO'를 개발해 화제다.'모왕수 with BIO'는 지난 2016년 중소기업벤처부에서 주관한 산학연협력 기술개발사업의 일환으로 하배진 신라대 의생명과학대학 바이오산업학부 제약공학과 교수 연구팀이 발모와 관련한 과제를 실시해 특허를 받아 제품화에 성공했다.당시 ‘발모 촉진 효과를 갖는 5종 천연물의 발효 제품 개발’이라는 과제명으로 연구비를 지원받은 연구팀은 동물실험을 통해 발모 효과를 확인했다. 이후 ‘발모 촉진 효과를 가지는 건강식품’이라는 정식 명칭으로 특허 등록을 완료했다.연구팀은 발모 촉진 효과를 확인하기 위해 검은 털의 C57BL/6 마우스를 이용한 동물 실험으로 진행했다. 또 적양파, 호박, 검은콩, 검은깨, 솔잎을 포함한 5종 천연물 배합 발효물을 이용한 실험에서 발모 촉진 효소의 활성화 및 모발의 정상적 생성으로 인해 발모 촉진에 도움을 주는 것을 발견했다.이 내용은 하배진 교수 연구팀에 의해 대한약학회 추계학술대회 학회지에 발표된 바 있다.양한조 (주)한지 사장은 "탈모는 혈액의 순환을 통해 두피에 공급돼야 할 영양과 수분이 혈액순환 장애로 제대로 공급되지 못해 두피, 모근, 모발이 영양을 잃어 나타나는 현상"이라며 "다양한 실험을 통해 발효5종군이 들어간 모왕수 with BIO는 우리 몸의 순환을 정상화 시키고 아울러 혈액순환을 원활하게 해줌으로써 두피, 탈모관리의 효과를 극대화 하는데 도움을 준다"고 말했다.한편 (주)한지는 지난 2017년 농림축산식품부에서 주관하는 고부가가치식품기술개발사업 지정 응모과제에서 주관기관으로 선정돼 경성대 약학과 강재선 교수, 신라대 제약공학과 하배진 교수, 경남 농업기술원 산하 양파연구소 하인종 박사와 함께 ‘미생물을 활용한 탈모 치료용 혈행 개선식품 핵심소재 발굴 및 산업화 기술개발’ 과제를 수행한 바 있다.(주)한지는 매년 3억 씩 3년 동안 총 9억 원의 연구비를 투자해 발효공정을 개선해 시제품을 개발했다. 제품의 안정성, 독성, 기능성 등은 동물실험을 거쳐 마지막 3차 년도에는 사람에 대한 임상시험을 수행한다. 이 실험 결과로 혈행개선에 대해 식약처에 기능성식품 개별인정 허가를 신청할 계획이다.