황대영 기자

[데일리한국 황대영 기자] 폐암과 두경부암 분야의 세계적 석학인 홍완기 박사가 2일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 자택에서 별세했다. 향년 76세. 사인은 심장마비로 알려졌다.홍완기 박사는 1942년 경기도 청평에서 태어나 1967년 연세대학교 의과대학을 졸업하고 공군 의무장교로 월남전에 참전하기도 했다.1970년 미국으로 건너간 홍 박사는 뉴욕의 메모리얼 슬론 케터링 암센터에서 종양학 분야 전임의 과정을 이수했다.홍 박사는 1984년부터 2014년까지 30년 동안 세계 최대 암 치료기관인 미국 텍사스대 MD 앤더슨 암센터(Anderson Cancer Center) 에서 두경부 폐암 파트를 이끌었으며, 연구총괄 부총장 직을 수행하며 세계적 기관의 위상을 널리 알리는데 기여했다.그의 학문적 업적과 암 치료의 새로운 학문체계 정립 노력은 미국뿐 아니라 세계 암 연구와 치료학계에서 크게 인정받았다. 해당 분야에서 총 17개에 달하는 최고학술상을 받았으며 6곳의 대학에서 석좌교수로 초빙했다.2009년에는 종양학 분야의 최고 교과서로 꼽히는 '종양의학'(Cancer Medicine)을 출간해 명성을 떨쳤다.미국학술원(National Academy of Sciences, Institute of Medicine) 회원으로 추대된 홍 박사는 미국 외 국가 출신으로는 처음으로 2001∼2002년 세계 최대 암연구단체인 미국암학회(AACR) 회장을 역임했다.특히 미국암학회는 홍 박사가 학문발전에 공헌한 업적과 세계 최고 연구기관을 이끈 지도력을 기려 역사상 처음으로 생존해 있는 인물의 이름을 딴 학술상인 '홍완기 교수 암연구상'(AACR-Waun Ki Hong Award for Outstanding Achievement in Cancer Research)을 2016년에 제정하기도 했다.홍 박사는 바쁜 와중에도 모교인 연세대의 후학 양성을 위해 애썼다. 연세대 특별자문위원직을 맡아 틈이 날 때마다 한국을 찾아 연세의료원의 중장기 발전방향을 제시하고, 암 치료 관련 최신 정보를 연세암병원에 알렸다.홍 박사의 장례식은 미국시각으로 오는 12일 캘리포니아 뉴포트비치(Newport Beach)에서 거행될 예정이다.