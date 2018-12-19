◇ 현대자동차(133명)



△ 부사장(4명)문정훈(文正勳) 박동일(朴東日) 장재훈(張在勳) 전상태(全相泰)



△ 전무(10명) 김무상(金茂相) 문상민(文相敏) 박창욱(朴昌旭) 송광수(宋光洙) 이청휴(李淸休)임정환(林正煥) 정준철(鄭俊喆) 정현칠(鄭鉉七) 허병길(許柄吉) 허정환(許晶煥)



△ 상무(24명)강두식(姜斗植) 김언수(金彦秀) 김종수(金鍾洙) 김종태(金鐘泰) 류지성(柳知成)맹하영(孟夏永) 민동철(閔東喆) 박수동(朴守東) 박현달(朴炫達) 백철승(白哲承)서민성(徐旻成) 이규복(李圭馥) 이병훈(李秉勳) 이선우(李宣雨) 이영희(李永熙)이재철(李載澈) 임기빈(林箕彬) 임재웅(林在雄) 장덕상(張德相) 정방선(丁芳善)최규헌(崔圭憲) 최진안(崔鎭安) 추교웅(秋敎雄) 홍석범(洪錫範)



△ 이사(40명)강기문(姜其文) 곽근영(郭根榮) 김경태(金慶泰) 김기효(金基孝) 김명실(金明實)김성남(金成男) 김성준(金成俊) 김충열(金忠烈) 김태성(金泰成) 박정환(朴貞奐)박찬영 박철연(朴哲延) 박형연(朴亨然) 배현주 송민규(宋敏圭)신승규(申勝圭) 신승호(申承昊) 신승환(辛承桓) 양동석(梁東錫) 오준연(吳俊淵)오중석(吳重錫) 유진환(柳辰桓) 윤성훈(尹聖勳) 윤창섭(尹昌燮) 이대교(李大敎)이석재(李碩宰) 이성식(李聖植) 이윤규(李倫圭) 이종일(李鍾一) 임만규(林萬奎)장성곤(張成坤) 조영환(趙榮煥) 조재경(趙在慶) 진욱(陳旭) 최영일(崔永一)최우석(崔祐碩) 최재호(崔宰豪) 하성종(河成宗) 하학수(河學秀) 홍범석(洪範錫)



△ 이사대우(52명)강상우(姜尙禹) 권교원(權敎遠) 권병준(權炳準) 금영범(琴榮範) 김승찬(金承燦)김연태(金然泰) 김영일(金泳一) 김재헌(金在憲) 김종완(金鍾完) 김종해(金鍾海)남중철(南中喆) 박국철(朴國哲) 박동휘(朴東徽) 박삼열(朴三烈) 박상규(朴相奎)박종진(朴鍾震) 박준서(朴俊緖) 박 철(朴哲) 박춘항(朴春恒) 서승우(徐承佑)성현(成鉉) 손용(孫鏞) 송택성(宋宅盛) 신동수(申東秀) 신용태(愼鏞台)오광택(吳侊澤) 윤영찬(尹永讚) 이경태(李炅泰) 이근한(李根漢) 이세영(李世瑛)이시식(李時植) 이시혁(李時赫) 이영호(李永鎬) 이원도(李元渡) 이재민(李在敏)이종섭(李鍾涉) 이준택(李濬宅) 이황복(李晃馥) 임윤(林鈗) 정경석(鄭坰錫)정근주(丁根柱) 정덕교(鄭德敎) 정순준(鄭淳俊) 정지한(鄭智漢) 조용성(趙勇星)조원상(趙源祥) 차우준(車宇准) 최낙현(崔洛炫) 최성길(崔盛吉) 최윤종(崔允鍾)한영덕(韓榮德) 황치홍(黃致弘)



△ 연구위원 유제명(柳濟明) 어정수(魚禎秀) 정영호(鄭榮皓)



◇ 기아자동차(50명)



△ 부사장 유영종(劉永鍾)



△ 전무 (6명)김춘성(金春成) 박래석(朴來錫) 이경재(李京載) 조상현(曺相鉉) 주우정(朱禹貞)최재현(崔在炫)



△ 상무 (9명)김종윤(金鐘潤) 김진하(金鎭河) 박명호(朴明鎬) 박준범(朴峻範) 박태진(朴泰鎭)이용민(李容敏) 정원정(鄭原政) 태원섭(太元燮) 한석원(韓錫沅)



△ 이사 (13명)김경곤(金京坤) 김광오(金光吾) 박규철(朴奎喆) 박종섭(朴鍾燮) 박준영(朴峻瑩)박희동(朴喜東) 신길남(申吉南) 안기석(安起奭) 유철희(柳澈熙) 정상권(鄭相權)정의철(鄭義哲) 조상운(趙祥雲) 조영곤(趙永坤)



△ 이사대우 (21명)김연수(金延洙) 김용권(金龍權) 김치우(金治佑) 김현영(金賢榮) 문재웅(文載雄)박용준(朴勇俊) 박현성(朴賢星) 석인재(石仁在) 송재삼(宋在三) 신동수(申東秀)신현용(申鉉龍) 오세균(吳世均) 오준동(吳俊東) 윤중관(尹重寬) 이동원(李東垣)이동은 이상화(李相和) 전병구(田炳九) 정장근 최영칠(崔榮七)한상미(韓相美)



◇ 현대모비스(30명)



△ 부사장 (2명)배형근(裵亨根) 성기형(成基炯)



△ 전무 (2명)백경국(白慶國) 정정환(鄭正桓)



△ 상무 (2명)오흥섭(吳興燮) 조서구(趙瑞九)



△ 이사 (11명)김연근(金淵根) 김영화(金瀯華) 김종수(金鍾守) 박종원(朴鍾源) 옥진길(玉辰吉)이성훈(李省勳) 이우일(李愚一) 이형동(李亨東) 정창재(鄭昌在) 정호일(鄭鎬一)조재목(趙宰穆)



△ 이사대우 (13명)가균(賈鈞) 강형구(姜亨求) 김광석(金光石) 김덕권(金德權) 김서홍(金瑞洪)김형수(金亨洙) 박기태(朴基兌) 박정훈(朴廷薰) 양태규(楊太奎) 이영국(李永國)이종근(李鐘根) 이한호(李韓浩) 천재승(千載承)



◇ 현대위아(11명)



△ 전무 (1명)이봉우(李逢雨)



△ 상무 (3명)김기웅(金起雄) 박동호(朴東豪) 원광민(元光敏)



△ 이사 (1명)최선필(崔善弼)



△ 이사대우 (6명)김창용(金昌龍) 박창석(朴昌夕) 오승훈(吳昇勳) 육군일(陸君日) 이준녕(李埈寧) 정치상(鄭治相)



◇ 현대파워텍(3명)



△ 이사 (2명)김한주(金漢株) 장인(張仁)



△ 이사대우 (1명)정상길(鄭湘吉)



◇ 현대다이모스(5명)



△ 상무 (2명)장희철(張熙哲) 홍상원(洪祥源)



△ 이사 (2명)박진영(朴眞瑛) 조신래(趙信來)



△ 이사대우 (1명)차수덕(車守德)



◇ 현대케피코(4명)



△ 상무 (1명)박찬정(朴贊定)



△ 이사 (1명)남궁문(南宮汶)



△ 이사대우 (2명)나포룡(羅葡龍) 윤선홍(尹善鴻)



◇ 현대제철(23명)



△ 부사장 (1명)박종성(朴鍾成)



△ 전무 (1명)김경식(金敬植)



△ 상무 (6명)김성주(金成柱) 김원배(金元培) 김현수(金賢洙) 김형철(金炯鐵) 임병직(林炳織)차재동(車在東)



△ 이사 (5명)김정한(金政漢) 서재영(徐在永) 이대형(李大衡) 최영모(崔泳模) 최은호(崔殷鎬)



△ 이사대우 (10명)고흥석(高興錫) 구동영(具東永) 김정(金正) 김형진(金炯辰) 박상준(朴相俊)양종오(梁鍾午) 유성만(劉晟滿) 이기동(李起東) 장천근(張天根) 조정연(趙政衍)



◇ 현대비앤지스틸(2명)



△ 이사 (2명)곽길호(郭吉鎬) 김성문(金成文)



◇ 현대종합특수강(1명)



△ 상무 (1명)박종식(朴鍾植)



◇ 현대건설(26명)



△ 상무 (7명)김광평(金光平) 김기범(金起範) 김태균(金泰均) 김태욱(金兌昱) 전재호(全載顥)차승용(車承蓉) 최원석(崔原碩)



△ 상무보A (8명)강명찬(姜明瓚) 김태희(金兌熙) 이규재(李圭在) 이용(李龍) 이윤석(李允?)이인기(李仁基) 이종수(李鍾洙) 최영(崔暎)



△ 상무보B (11명)고정훈(高貞勳) 구영철(具永哲) 김경수(金京洙) 박세광(朴世光) 서완석(徐完碩)서희석(徐希錫) 이상배(李相培) 이재현(李在賢) 이철호(李喆鎬) 장승복(張承福)정윤태(鄭閏太)



◇ 현대엔지니어링(14명)



△ 전무 (1명)이승철(李承哲)



△ 상무 (4명)박정윤(朴正潤) 이재환(李在奐) 이호일(李鎬壹) 홍현성(洪鉉盛)



△ 상무보A (4명)권문한(權文漢) 김민현(金玟賢) 김석호(金碩鎬) 김정배(金正培)



△ 상무보B (5명)김준식(金?植) 이승동(李承東) 정외환(鄭外煥) 조재일(曺在一) 현승환(玄昇煥)



◇ 현대스틸산업(1명)



△ 상무보B (1명)심인호(沈仁豪)



◇ 현대종합설계(1명)



△ 상무보A (1명)이광재(李光宰)



◇ 현대캐피탈(3명)



△ 이사 (3명)이형석(李炯錫) 전보성(全普成) 홍근배(洪根培)



◇ 현대카드(8명)



△ 전무 (1명)김덕환(金德桓)



△ 상무 (1명)전성학(全省學)



△ 이사 (2명)공봉환(孔奉煥) 전시우(田始雨)



△ 이사대우 (4명)공성식(孔聖植) 김명곤(金明坤) 김홍(金弘) 류수진(柳秀珍)



◇ 현대커머셜(1명)



△ 이사대우 (1명)김병석(金炳錫)



◇ 현대차증권(3명)



△ 이사 (2명)김상철(金相哲) 안현주(安炫柱)



△ 이사대우 (1명)김회천(金會千)



◇ 현대글로비스(9명)



△ 전무 (1명)전금배(田金培)



△ 상무 (1명)유종수(柳鍾洙)



△ 이사 (4명)김창기(金昌基) 김희준(金熙俊) 박태영(朴太永) 유흥목(兪興睦)



△ 이사대우 (3명)공태윤(孔泰鈗) 김경훈(金慶壎) 박종철(朴鍾喆)



◇ 현대로템(7명)



△ 전무 (1명)김두홍(金斗洪)



△ 상무 (1명)안효철(安曉哲)



△ 이사 (1명)조장욱(趙暲旭)



△ 이사대우 (4명)권오철(權五徹) 김진수(金鎭洙) 이대성(李大成) 전상훈(田祥勳)



◇ 현대오토에버(4명)



△ 이사 (2명)권동복(權東福) 김석주(金錫珠)



△ 이사대우 (2명)강동식(康東植) 박용환(朴鎔煥)



◇ 이노션(4명)



△ 전무 (1명)김태영(金泰榮)



△ 상무 (2명)김진우(金鎭佑) 최윤관(崔潤寬)



△ 이사 (1명)최우석(崔祐碩)



◇ 현대엠엔소프트(3명)



△ 이사 (1명)이진동(李震東)



△ 이사대우 (2명)김진호(金鎭豪) 서동권(徐東勸)



◇ 지마린서비스(1명)



△ 이사 (1명)황창국(黃昌國)



