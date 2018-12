DGB대구은행, 본점리모델링 준공 및 이전 기념식 개최

1987년 신축 수성동 본점 2년 리모델링 끝에 첫 선 … 100년 은행을 위한 재도약

구교근기자

[대구=데일리한국 구교근 기자] DGB대구은행(은행장직무대행 박명흠)은 지난 11월 30일 대구수성동 본점에서 준공 및 이전 기념식을 열고 성탄과 연말연시를 기념하는 ‘2019! NEW NEST, NEW BANK!’ 점등식을 실시했다고 3일 밝혔다.본 행사는 2년여의 리모델링을 거친 본점의 준공을 기념하는 한편, 매년 연말 설치하는 본점 주변 대형 경관조명의 점등식을 겸한 자리로 진행됐다.행사에는 권영진 대구시장을 비롯해 배지숙 대구시의회 의장, 강은희 대구시 교육감 등의 내빈을 비롯해 김태오 DGB금융그룹회장, 박명흠 DGB대구은행장 직무대행 등 관계자 200여 명이 참석했다.이날 행사는 리모델링 이전 경과보고, 공사 관계자 감사패 수여와 함께 본점 이전을 기념해 지역민에게 감사의 뜻을 담은 따듯한 겨울나기 지원의 시간, 경관 조명 점등식 등으로 진행됐다.30년 이상 사용한 건물 노후화에 따른 시설 및 시스템 개선, 업무환경 개선을 통한 직원복지 증진, 지역과 함께 발전하는 기업 이미지 등을 위해 실시한 수성동 본점 리모델링 공사는 2015년 11월 설계작업에 착수해 올해 8월 완공해 10월 이후 분산 이동했던 본점 직원들이 입주하면서 공사가 마무리됐다.특히 지역과 함께하는 문화 커뮤니티 공간을 강조해 지하에 위치한 금융박물관, 아트리움 신설 배치에 따른 카페와 휴식 공간 등이 지역민 편의에 도움을 줄 것으로 기대된다.김태오 회장은 축사를 통해 “1967년 작은 임차건물에서 시작된 DGB대구은행의 역사는 선배님들의 열정, 대구시민의 희망, 지역경제의 꿈과 함께 커왔다”고 말하면서 “새롭게 선보이는 DGB대구은행 본점은 달라진 금융환경을 극복하고 디지털 금융시대와 4차 산업혁명시대의 과제를 해결하는 금융허브가 될 것”이라고 기대감을 전했다.100년 은행을 향한 새로운 출발점인 본점 새 단장 행사에서는 지역민과 늘 함께하겠다는 뜻을 담은 기부금 전달 행사인 ‘대구은행과 함께하는 따듯한 겨울나기’ 후원금 전달도 진행됐다.이날 전달된 기부금 1억원은 대구 불우이웃 2천여 세대의 동절기 대비용으로 전달될 겨울이불 구매 비용으로 쓰이게 된다.이어 야관 경관조명 점등식 ‘2019! NEW NEST, NEW BANK!’를 실시했다. 본점 야외 공간을 최대한 활용한 올해 점등 장식은 본점 건물 열린광장 앞에 높이 7미터의 대형기둥이 중심이 된다.3개의 대형기둥 상단 둥지 모양의 조형물에는 알을 넣었으며 기둥 상단중앙에는 원형 LED 은하수 조명을 설치했다. 상부에 설치된 새둥지는 DGB의 새로운 보금자리를, 그 안의 알은 8개의 계열사, 3개의 기둥은 주주, 고객, 직원을 각각 상징한다. 대형기둥 주변 소나무 및 배롱나무에 레이저 조명을, 바닥에는 레이저 눈꽃을 설치했으며 본점 외벽일부 및 바닥에는 은은한 LED 은하수 조명이 전시된다.박명흠 DGB대구은행장 직무대행은 “본점 설계부터 준공에 이르기까지 애써주신 협력사 관계자 여러분들과 관련 부서, 85년 수성구 본점 시대 이후 2018년 초우량 금융회사로 눈부신 성장을 이룬 오늘날까지 열정으로 최선을 다해준 임직원 여러분들께 감사드린다”는 격려를 전하며 “응형무궁(應形無窮)의 자세로 성숙된 기업문화 정착, 글로벌 뱅크 경랭력 강화, 지속가능경영 실천으로 100년 은행이 될 DGB의 도약에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”는 뜻을 전했다.