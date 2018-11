김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이는 28일 이사회를 개최하고 2019년도 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다.부사장 승진 3명, 전무 승진 6명, 상무 신규 선임 등 19명에 대한 인사를 발표했다. 아래는 이번 임원인사 명단이다.◇ 부사장 승진(3명)△ 김명규 IT사업부장 △ 오창호 OLED TV 개발그룹장 △ 양재훈 ㈜LG 비서팀장◇ 전무 승진(6명)△ 민융기 IT미주2담당 △ 박종선 Commercial 사업담당 △ 변용상 LCD Panel 센터장 △ 임병대 해외법무담당 △ 최현철 OLED Cell 연구/개발담당 △ 김성현 LG유플러스 금융담당 △◇ 상무급 승진(19명)△ 경은국 금융기획팀장 △ 권승호 OLED Cell 담당 △ 박상윤 IT 제품개발2담당 △ 박영달 인사담당△ 박용인 Mobile Panel 개발2담당 △ 석명수 베트남생산담당 △ 송인혁 Mobile 회로설계2팀장 △ 송홍성 LCD TV 제품개발1담당 △ 윤종서 IT 상품기획담당 △ 이태림 OLED TV 성능개선팀장 △ 정진구 구미 Panel 공장장 △ 정훈 Must Top Mega TDR 리더 △ 진기준 Must Top Mega TDR 리더 △ 최성훈 SCM Process Innovation 담당 △ 최채우 TV 상품기획담당 △ 한승준 기구광학연구담당 △ 허유택 파주환경기술담당 △ 황한욱 Mobile Panel 개발1담당 △ 김태식 OLED Cell 연구/개발1팀장