BNKºÎ»êÀºÇà, Ä«ÆäÇÁ·£Â÷ÀÌÁî '´õº¥Æ¼'¿Í ½æÆÐ½º µµÀÔ MOU

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1.¿ö³Ê¿ø, 11¿ù ÄÄ¹é...ÆÒµéÀÇ ÃÊ°í ¼±¹°Àº?
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð3 ½ÃÀÛ! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

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