리비아에 우리국민이 납치됐다고 보도됐다. 외교부 기자단은 피랍자 석방을 위해 엠바고를 걸었지만 현지 매체가 영상을 공개하면서 자연스럽게 해제됐다.외교부 기자단은 피랍자 석방 노력에 지장을 초래할 가능성을 감안, 사건 발생 직후 외교부의 보도유예(엠바고) 요청을 받아들여 이날 동영상 공개 이전까지 보도를 자제해왔다.그러나 1일 오전 현지 유력언론의 페이스북을 통해 피랍자들의 동영상이 게재되면서 필리핀인과 함께 우리나라 국민이 인질로 잡힌 사실이 공개됐다.영상에서 자신이 한국인이라고 밝힌 중년 남성은 영어로 “대통령님, 제발 도와달라. 내 조국은 한국이다(please help me, president, our country South Korea)”라고 말했다.이 남성은 또 “나는 너무 많이 고통받고 있다(too much suffering, too much problem), 매일 나로 인해 아내와 아이들의 정신적 고통이 너무 심하다(my wife, children too much headache everyday regarding me), 제발 대통령님 우리를 도와달라”고 호소했다.현재까지 납치 세력과의 직접적인 접촉은 없었으며, 요구사항도 알려지지 않고 있는 것으로 알려졌다.