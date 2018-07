[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산창조경제혁신센터는 부산시와 부산문화재단, 부산디자인센터와 협업해 베트남 호치민 롯데마트 고밥점에서 ‘BUSAN WEEK IN 호치민’ 행사를 오는 25일부터 4일간 개최한다.이번 행사는 센터가 부산의 유관기관들과 협업해 기존에 추진하던 한국의 중소기업 제품을 통해 경제와 문화·예술을 융합해 시너지효과를 얻기 위해 진행된다.‘BUSAN WEEK IN 호치민’은 25일부터 28일까지 부산청년예술가 작품전시부터 부산의 중소기업 제품&ART상품 플리마켓, K-POP댄스공연, K-FOOD시식&상담회 총 4가지 콘텐츠로 구성됐다..특히 플리마켓에 참가하는 부산의 중소기업 제품은 ‘BE GOODS By Busan’이름으로 부산의 중소기업 제품 전용매장이 이번 달 초 롯데마트 고밥점 매장에 오픈해 진행한다.또 부산 청년예술가들의 경우 작품 전시와 함께 아트상품 현지 판매까지 시도해 베트남 진출의 기반을 마련할 것으로 보인다.부산창조경제혁신센터 관계자는 “그 동안 주로 중소기업의 해외진출지원을 위해 추진했던 해외 중소기업 매장 구축, 판촉전 개최사업이 문화 예술분야와 협업해 추진함으써 큰 시너지 효과를 이끌어 낼 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.