[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산에서 최초로 해외아동극을 관람할 수 있는 해외아동청소년 공연예술축제, ‘아시테지 in 부산’이 열린다.(재)부산문화회관 시민회관본부는 10일 오후 부산시민회관에서 ‘제1회 해외아동청소년예술축제, 아시테지(ASSITEJ) in 부산’ 공연을 앞두고 기자간담회를 가졌다.오는 24일부터 29일까지 부산시민회관 소극장에서 개최되는 이번 공연은 26년째 서울에서 개최되는 ‘아시테지 국제여름축제’와 협력한 공연으로 세계 최고 수준의 아동청소년극을 선보일 예정이다.‘아시테지’란 국제아동청소년연극협회를 일컫는 명칭으로, 1965년 파리에서 창립돼 전 세계 90여개 회원국이 아동청소년극의 발전을 위해 전 세계적으로 공연을 교류하고 있는 비영리 국제기구다.이날 간담회에서 김숙희 국제아동청소년연극협회 한국본부 이사장은 “한국은 세계적으로 총회를 개최한 나라로 대우를 받고 있지만 사실 아시아에는 유럽에 비해 아이들을 위한 예술 문화적인 시스템이 없었다”라며 “성공한 아이들의 배경을 보면 문화적 경험이 많다는 공통점을 가지고 있는데 이러한 아이들을 위해 ‘아시테지’는 재미뿐 아니라 주제가 있는 무대를 경험할 수 있는 기회를 제공하려 한다”고 강조했다.김 이사장은 “부산에서 처음으로 열리는 이번 해외공연은 창의적인 문화를 통해 어린이와 청소년들에게 창의적인 감수성을 갖게 할 것”이라며 “어른들이 봐도 충분히 재미있고 철학적인 내용으로 구성됐다”고 설명했다.그는 “공공기관이나 비영리단체들은 수익성을 떠나 아이들에게 다양한 경험을 할 수 있도록 기회를 제공해야 한다”며 “아이들을 위해 오락적인 공연이 아닌 교육적인 의미를 담은 공연들을 많이 보여 주는 것이 ‘아시테지’의 임무”라고 설명했다.안주은 시민회관본부 문화사업팀 차장은 부산에서 개최되는 이번 공연에 대해 “캐릭터 위주의 공연에서 벗어나 아이들의 상상력을 키울 수 있는 기회를 선사하고 싶었다”며 “부산에서 첫 공연인 만큼 쉽고 재미있는 2개의 작품을 선정했다. 내년부터 규모를 확대해 매년 7월마다 진행할 계획”이라고 말했다.올해 부산시민회관의 기획공연 17개 프로그램의 일환으로 실시되는 아시테지 in 부산은 크게 3D 애니메이션 공연 ‘진짜, 고래’와 아크로바틱 음악극 ‘걸어서 하늘까지 I on the sky’의 공연, 소리로 보는 동화 등으로 구성된다.이번 공연의 개막작인 ‘진짜, 고래’는 3D 안경을 통해 가상현실을 재현한 영상과 스페인 라룸베 무용단의 몸짓이 어우러져 마치 바다속에 있는 것 같은 환상적인 분위기를 자아낸다. 이 공연은 24~25일 총 3회 개최된다.28~29일 열리는 ‘걸어서 하늘까지 I on the sky’ 공연은 캐나다 극단 다이나모가 서커스와 무용이 어우러진 아크로바틱 무용극을 스크린영상과 함께 화려한 퍼포먼스를 선보인다. ‘하늘은 언제나 우리 곁에 있다’는 사랑과 위로의 시적인 감성과 박진감 넘치는 움직임이 상상력이 넘치는 무대를 선사한다.24~25일과 28~29일에는 무성영화 시대의 ‘변사’를 모티브로 한 1인 보이스 아티스트가 진행하는 라이브 동화 낭독 공연 ‘빨간입술 선생님의 소리로 보는 동화’가 마련된다. 이 공연은 그림동화 영상에 음향효과와 다양한 소악기를 라이브로 연주해 동화의 상상력을 극대화 시켜 문학작품의 메시지를 전달한다.이외도 축제 기간동안 ‘찰리와 초콜릿 공장’ 원화작가인 퀀틴 블레이크의 작품 180여점이 전시된다. 동물이나 어린아이들을 소재로 유머러스하게 풀어나간 작품들은 어른과 아이들이 함께 공감할 수 있는 기회를 제공한다.안주은 차장은 “매년 공연을 계획하고 있는 만큼 알차게 준비해 내년에는 좀 더 다양한 부대행사를 마련할 수 있도록 하겠다”라며 “여름방학 기간공안 일상을 벗어나 수준높은 공연을 통해 아이들의 상상력을 기를 수 있는 기회를 가졌으면 한다”고 말했다.