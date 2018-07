[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부경대학교는 윤정인 냉동공조공학과 교수와 최재수 식품영양학과 교수가 한국과학기술단체총연합회의 제28회 과학기술우수논문상 수상자로 선정됐다고 10일 밝혔다.이 상은 지난해 동안 국내 학술지에 발표된 논문 가운데 각 학술단체별로 가장 우수한 논문을 한 편씩 추천받아 심사를 통해 수상자를 선정하는 국내 과학기술계의 권위있는 학술상이다.올해는 윤 교수와 최 교수를 비롯해 이학, 공학, 농수산, 보건, 종합 분야에 240명이 수상자로 선정됐다.한국동력기계공학회의 추천을 받은 윤 교수는 ‘한국동력기계공학회지’에 발표한 논문 ‘이젝터를 적용한 냉동사이클의 냉매종류별 성능특성’으로 수상의 영예를 안았다.그는 이 논문에서 기존의 냉동사이클에 이젝터를 적용함으로써 냉매에 따라 최대 70 %의 효율향상을 얻을 수 있다는 연구결과를 밝혀 우수성과를 인정받았다.최 교수는 ‘Natural Product Sciences’에 게재한 논문 ‘Sesquiterpenoids from the heartwood of Juniperus chinensis’를 통해 향나무의 심재로부터 Sesquiterpenoids 계열 신물질을 발견, 제시한 성과로 한국생약학회의 추천을 받아 이 상을 받았다.한편 한국과학기술단체총연합회는 과학기술인을 대표·대변하는 과학기술계 총본산으로 과학기술 발전에 기여하고 있는 단체다.