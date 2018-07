[부산=데일리한국 윤나리 기자]부산의 우수한 중소기업 제품들을 베트남에 진출한 국내 대형마트에서 만나볼 수 있게 됐다.부산창조경제혁신센터와 부산시는 지난 6일 베트남 호치민 롯데마트 고밥점(Go Vap)에 부산 중소기업제품 전용매장인 ‘BE GOODS by Busan’을 개장했다.이번 사업은 아세안지역의 고성장 국가인 베트남에서 부산지역 소비재의 우수성을 알리고 수출 활성화를 위해 추진됐다.이미 베트남시장에서 성공적으로 자리잡은 ‘롯데마트 베트남 법인’과의 협업으로 진행되는 'BE GOODS By Busan'은 가공·냉동식품(6개사), 주방·생활용품(6개사), 화장품(1개사)으로 총 13개사가 선정됐다.과채음료와 어묵을 비롯해 아이디어 프라이팬, 탈모방지 샴푸까지 베트남 현지 상황을 고려해 롯데마트 담당자와 현지 바이어가 1차 서류심사, 2차 실물평가를 통해 선정했다.변지혜 부산창조경제혁신센터 해외사업파트 담당은 "해당제품들의 경우, 롯데마트 내 가공식품, 냉동식품, 생활용품 3개 분야에 입점할 예정”이라며 “특히 베트남 지역 유통채널인 ‘K-MART’ 호치민 7군 푸미흥점에도 입점해 베트남 진출에 대한 교두보를 대대적으로 마련할 것"이라고 말했다.센터는 수출부터 매장운영에 필요한 제반비용을 부산중소기업들에게 지원해 부담을 덜어주고, 지원업체들에게 주기적인 현황을 바탕으로 베트남 대형유통망에 대한 자생력을 키울 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.조홍근 부산창조경제혁신센터장은 “이번 사업에 앞서 지난해 10월부터 롯데마트 호치민 남사이공점에서 전국중소기업제품 전용매장을 운영하며 7개월간 누계매출 2억4000만원을 달성하며 전국중소기업의 베트남 진출 교두보역할을 해내고 있다”며 “이번 사업 역시 부산 소비재에 대한 베트남 소비자 반응을 관찰하고, 현지에서 적응할 수 있는 좋은 기회가 되도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.