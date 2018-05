숙명여대 아시아여성연구원, 환경 인권 젠더 주제 국제학술대회



[데일리한국 송찬영 기자] 숙명여대는 이 대학 숙명여대 아시아여성연구원이 '환경과 인권, 젠더: 아태지역의 지속가능한 미래를 위한 성찰적 대안 모색'을 주제로 국제학술대회를 개최한다고 29일 밝혔다.



31일 교내 백주년기념관에서 열리는 이번 학술대회에는 호주와 일본, 중국 등 외국 연구자들도 참석해 주제 발표를 할 예정이다.



한국기술교육대(코리아텍), 2018 이공분야 대학중점연구소 지원사업 선정



코리아텍은 이 대학 첨단기술연구소가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 '2018 이공분야 대학중점연구소 지원사업'에 최근 선정됐다고 29일 밝혔다.



이 사업에는 김상연(컴퓨터공학부), 한연희(컴퓨터공학부), 진경복(메카트로닉스공학부), 김병기(메카트로닉스공학부), 박성제(기계공학부) 교수 등 5명이 참여해 몰입형 가상현실 시스템 구축 연구를 수행한다.



첨단기술연구소에는 향후 9년간 약 53억5000만원의 사업비가 집중 투입된다.



중앙대, 에너지 지식나눔 행사 개최



중앙대는 이 대학 ‘융복합 공학교육기반 원자력 시스템 엔지니어 양성 기초트랙사업(총괄책임자 김신)’이 지난 28일 인천세원고에서 '제18회 에너지 지식나눔' 행사를 개최했다고 29일 밝혔다.



이날 행사에서는 에너지 산업의 현황과 전망을 소개하고, 에너지 산업 분야에 대한 다양한 진로에 대해 학생들과 질의응답하는 시간을 가졌다.



이번 행사는 산업통상자원부(한국에너지기술평가원) 지원으로 이뤄졌다.



세종대 우종필 교수팀, 인공지능 이용 환자수 예측 시스템 개발



세종대는 이 대학 우종필 교수를 비롯한 빅데이터 연구팀(우종필, 황재원, 이병욱, 이차민, 김민성, 이지은)이 인공지능 및 기계학습 방법을 이용해 독감, 폐렴, 수족구병에 대한 환자수를 실시간으로 예측할 수 있는 시스템을 개발했다고 29일 밝혔다.



우 교수팀이 이번에 개발한 시스템은 메르스처럼 특정 질병이 빠르게 확산하는 기간에 유용하게 쓰일 수 있다. 질병의 확산속도를 거의 실시간 파악할 수 있기 때문이다. 기존 시스템은 확진 받은 환자수를 모아 발표하는 구조다.



우 교수팀은 해당 연구를 2018년 경영정보관련 춘계 통합학술대회에서 발표했다.



경일대 남병탁 교수, 한국경제통상학회 13대 회장에 선임



경일대는 이 대학 사회복지전공 남병탁 교수가 최근 대구그랜드호텔에서 개최된 (사)한국경제통상학회(Korean Economics and Business Association) 2018년 춘계학술대회 및 정기총회에서 제13대 회장에 선임됐다고 29일 밝혔다.



남병탁 신임 회장은 미국 아이오와대학(U. of Iowa)에서 경제학박사학위를 취득했고 전국 지역고용포럼협의회장, 한국지역경제학회 대구지회장, 경북일자리100인포럼 대표, 경북지역인적자원개발위원회 선임위원, 경일대일자리정책연구소장 등을 역임했다.



한국경제통상학회는 한국경상학회와 한국국민경제학회가 통합해 전국 70여 개 대학과 연구기관 소속 600여 명의 회원으로 구성된 35여 년의 역사와 전통을 지닌 전국 규모의 학술단체다.



한국연구재단 등재지 '경제연구'(Journal of Economic Studies)를 연 4회 발간하고 일본응용경제학회(JAAE)와 정기적인 학술교류를 하고 있다.



남 회장의 임기는 오는 7월 1일부터 1년간이다.



동국대 언론정보대학원·국제정보보호대학원, 내달 29일까지 2018년 후기 신입생 모집



동국대는 이 대학 언론정보대학원·국제정보보호대학원이 6월 29일까지 후기 신입생을 모집한다고 밝혔다.



29일 동국대에 따르면, ‘30년 전통’의 언론정보대학원은 △신문방송학과(신문방송전공, 디지털컨버전스전공) △광고홍보학과(광고홍보전공) △인쇄출판학과(출판잡지전공, 인쇄화상전공)의 신입생을 모집한다.



국내 최초로 설립된 정보보안 관련 전문교육기관인 국제정보보호대학원의 모집학과는 △정보보호학과(정보보호전공, 블록체인전공) △사이버포렌식학과(사이버포렌식전공) 등이다.



입학원서는 내달 29일(금)까지 동국대 언론정보대학원 홈페이지(http://gsci.dongguk.edu)와 국제정보보호대학원 홈페이지(http://gsiai.dongguk.edu)를 통해 온라인으로 접수 가능하다.



입학과 관련한 자세한 사항은 홈페이지 및 언론정보대학원·국제정보보호대학원 교학팀(02-2260-3733~5)을 통해 확인할 수 있다.