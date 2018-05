[부산=데일리한국 윤나리 기자] 넥센타이어가 파트너 맨체스터 시티 FC 2017/18 영국 프리미어리그(EPL) 우승을 기념하기 위해 이벤트를 실시한다.이번 이벤트는 ‘Road to Champion’과 ‘We are the Champions’ 등 두 이벤트가 내달 24일까지 동시에 진행된다.‘Road to Champion’은 맨시티 우승 축하 및 응원 메시지를 작성하고 SNS에 공유하면 추첨을 통해 골드 카드, 고급 헤드셋, 맨체스터 시티 피규어 등을 포함한 다양한 경품을 증정한다.또 ‘We are the Champions’는 맨시티 우승 기념 배경화면 이미지를 다운받아 본인 PC나 스마트폰에 적용한 인증 사진을 업로드 하면 추첨을 통해 맨시티 사인 유니폼, 블루투스 스피커, 영화 관람권 등을 제공한다.이벤트 참여 방법 및 자세한 사항은 넥센타이어 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.한편, 넥센타이어는 2015년부터 공식 후원해 오고 있으며, 특히 지난 해에는 EPL 최초로 '공식 슬리프 파트너십'을 체결해 맨시티를 마케팅 플랫폼으로 활용해 세계 시장에서 꾸준히 브랜드 인지도를 높여가고 있다.