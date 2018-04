[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산롯데호텔이 내국인 투숙객 전용 무료 관광 프로그램인 ‘엘티이 로드(L.T.E ROAD)’ 봄 프로그램을 새롭게 오는 6월까지 선보인다.2012년에 프로그램이 출시된 이후 누적 이용객 3만여 명을 돌파한 엘티이 로드는 내국인 투숙객이 사전에 예약하면 호텔 전용 관광버스를 타고 전담 부산 토박이 가이드와 함께 송도해수욕장, 전포카페거리, 해동용궁사 등의 부산 명소 곳곳을 관광할 수 있는 서비스다.이번 봄 프로그램 개편을 통해 몰운대 해안산책로, 화명수목원, 대저생태공원 등의 신규 명소가 추가되어 총 9개 코스가 요일별로 다양하게 운영된다.특히, 뉴욕타임스가 '2017년 가봐야 할 52곳(52 Places to Go in 2017)' 중 한 곳으로 선정하고 서울 이태원의 경리단길에 빗대어 ‘전리단길’로 불리는 전포카페거리를 탐방하는 주간 및 야간 코스 또한 운영된다.박현두 부산롯데호텔 엘티이 로드 팀 매니저는 “이번에 출시한 봄 프로그램은 수년간의 관광 노하우를 쌓은 엘티이 로드 직원이 직접 답사해보고 추천하는 부산의 숨은 명소로 구성됐다”며 “엘티이 로드를 이용하기 위해 우리 호텔에 투숙하는 고객이 늘 정도로 큰 호응을 얻고 있다”고 설명했다.한편, 호텔은 엘티이 로드 서비스 노하우를 활용한 100만원의 프라이빗 투어패키지를 같은 기간에 선보인다. 이 패키지는 픽업&센딩 서비스, 클럽슈페리어스위트 룸 1박, 웰컴푸드 1회(하프와인 1병과 과일 5종), 클럽 라운지 2인 이용, 프라이빗 투어 서비스, 로맨틱 디너 2인(한식당, 중식당, 일식당 중 택1) 혜택을 제공한다.고객의 일정에 맞추어 부산역 혹은 김해공항에서 픽업 서비스가 제공되고 전문 가이드가 사전에 고객과 상의해 맞춤형 부산 관광 코스를 구성하고 프라이빗 투어 서비스를 제공한다.관광이 끝난 후 저녁에는 오직 프라이빗 투어패키지 고객을 위해 특별히 구성된 로맨틱 디너를 호텔 한식당, 중식당 혹은 일식당 중 1곳에서 즐길 수 있다.