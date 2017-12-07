SK주식회사
□ 사장 승진 (1명)
안정옥 C&C사업대표
□ 승진 (7명)
이기열 Digital총괄김태영 기업문화부문장박경일 전략기획실장유만석 SKMS담당이성형 재무부문장정흥섭 통신사업부문장김광조 SK China 사업관리센터장
□ 신규 선임 (10명)
권오혁 업무지원담당김양택 Portfolio3실장김완종 Digital혁신본부장오선관 역량개발본부장유형근 HR담당조재관 Hi-Tech사업본부장추형욱 Portfolio4실장오성호 SK바이오텍 공정개발연구소장박수만 SK China 경영지원실장황성익 인포섹 서비스사업부문장
SK이노베이션
□ 승진 (6명)
김 경 재무1실장김남호 Portfolio혁신실장이성준 기술혁신연구원장이성희 법무실장이장원 Battery연구소장 겸 Battery System개발실장임성배 SHE본부장
□ 신규 선임 (12명)
김도완 석유·윤활유연구소장김정수 재무4실장명 성 경영문화혁신실장박기상 세무담당서보성 리마지사장손 혁 전략기획본부 임원송재용 중국사업 담당이수행 소재공장장정광철 감사실장채연춘 중국담당최환준 공유인프라담당이규호 SK인천석유화학 정유공장장
SK에너지
□ 사장 승진 (1명)
조경목
□ 승진 (5명)
박경환 울산CLX총괄김유석 에너지전략본부장유재영 Engineering본부장최준성 대한송유관공사 대표한중길 에너지B2B사업본부장
□ 신규 선임 (8명)
강봉원 산업에너지사업부장구창용 대외협력실장박창길 석유3공장장백부기 CLX대외협력실장서관희 Reliability실장안옥경 물류경영실장임성수 CLX문화혁신실장홍정의 Asphalt사업부장
SK종합화학
□ 승진 (1명)
김영균 화학생산본부장
□ 신규 선임 (3명)
박찬식 Global성장추진실장배성찬 Automotive사업부장이원근 중한석화 부총경리
SK루브리컨츠
□ 승진 (1명)
차규탁 기유사업본부장
□ 신규 선임 (2명)
김원기 기유경쟁력강화실장진재영 기유마케팅실장
SK텔레콤
□ 승진 (4명)
강종렬 ICT Infra센터장 노종원 Unicorn Labs장박진효 ICT기술원장조영록 CR지원실장
□ 신규 선임 (13명)
김달주 Unicorn Labs 반도체PM담당박종관 Network기술원장성진수 Infra솔루션그룹장심상수 Infra Biz.본부장여지영 TTS사업Unit장윤성은 CR혁신TF장이재승 Global Alliance실 임원이종민 Media Infra Lab장임규남 Leadership Development Center장정도희 Data추진단 Data Insight담당최은식 유통혁신지원그룹장최판철 Enterprise Biz.2본부장허 진 경영경제연구소 Mgmt. Infra담당
SK하이닉스
□ 승진 (14명)
Tony Yoon NAND Solution담당김진국 미래기술연구원담당이명영 경영지원담당 겸 재무담당곽노정 청주FAB담당김광욱 구매담당김남석 PKG개발담당박성계 Parthenon TF담당송창록 정보화담당안근옥 NAND Tech.담당안 현 NAND사업전략담당이동재 SKHYSI 사업총괄임종혁 윤리경영담당전준현 DRAM설계담당피승호 R&D공정담당
□ 신규 선임 (27명)
강상원 청주P&T제조담당강진수 NAND상품기획담당김기현 중화/아시아영업담당김선겸 회계관리담당김선순 DRAM PI담당김점수 La Defense PI PJT담당김정태 NAND마케팅담당김춘환 ThinFilm기술담당김형환 C&C공정담당문승훈 DRAM PTE담당박진규 D-TEST기술담당박찬하 Photo공정담당박 현 지속경영사무국담당손석우 이천설비기술담당 겸 SK하이이엔지 대표오한주 SKHYSI FAB센터장이동호 R&D전략담당이민형 Diffusion기술담당이상화 C&C기술담당이성재 DRAM Application담당이호석 NAND소자 P&A담당정은태 우시경영지원담당정진수 품질관리담당조영만 DRAM PI PJT담당조호진 Da Vinci공정PE담당천영일 수율혁신TF담당최광문 노사협력담당최홍석 NAND설계 LD담당
SK건설
□ 사장 승진 (1명)
안재현 글로벌Biz대표(COO)
□ 승진 (5명)
권숙형 PJT E&C Service부문장문경모 국내플랜트Operation PD오장환 발전CoE본부장 오충조 Infra해외사업본부장이홍 SK TNS 대표이사
□ 신규 선임 (4명)
서호성 건축영업실장이종화 IM&T실장정규철 법무실장정의심 해외플랜트Operation PD
SK E&S
□ 승진 (3명)
남정호 영남에너지서비스(구미) 대표 배명호 코원에너지서비스 대표임시종 SK E&S Americas 법인장
□ 신규 선임 (2명)
김정배 Global사업지원본부장한수미 전력사업지원본부장
SK디스커버리
□ 승진 (1명)
박찬중 총괄
SK케미칼
□ 승진 (1명)
황춘현 울산공장장
□ 신규 선임 (2명)
김태영 Application Development Center장유호섭 첨단소재생산본부장
SK네트웍스
□ 승진 (1명)
류권주 SK매직 대표
□ 신규 선임 (5명)
김윤의 정보통신 유통사업부장김창근 카라이프서비스 대표김현수 Portfolio Management실장신정식 스피드메이트사업부장윤병홍 정보통신 사업개발실장
SKC
□ 승진 (2명)
이근식 SK바이오랜드 대표임의준 MCNS 대표
□ 신규 선임 (2명)
강영구 SKC Jiangsu 대표양호진 화학사업개발본부장
SK해운
□ 신규 선임 (1명)
박종준 해사기획본부장
SK가스
□ 승진 (1명)
김철진 가스화학사업실장 겸 SK어드밴스드 대표
□ 신규 선임 (2명)
박찬일 Eco Energy사업지원실장이재경 전략기획실장
SK플래닛
□ 신규 선임 (3명)
김유식 Dogus Planet CSPO박준영 MD영업1그룹장박현수 경영관리그룹장
SK브로드밴드
□ 신규 선임 (1명)
고영호 기업성장사업본부장
SK머티리얼즈
□ 사장 승진 (1명)
장용호
□ 신규 선임 (1명)
최경락 경영지원실장
SK실트론
□ 신규 선임 (4명)
김관호 품질보증실장김민호 기업문화실장안정훈 ME그룹장정광진 경영기획실장
SUPEX추구협의회
□ 신규 선임 (5명)
강태호 전략지원팀 임원류광민 전략지원팀 임원배병찬 전략지원팀 임원 이성재 자율·책임경영지원단 임원이정훈 전략지원팀 임원