[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산시는 오는 28일부터 31일까지 부산 BEXCO 컨벤션 홀에서 ‘제17회 국제정보디스플레이 학술대회(IMID 2017)’를 개최한다고 25일 밝혔다.



미국 SID, 일본 IDW 와 함께 세계 3대 디스플레이 학술대회 중 하나인 ‘IMID 2017’은 (사)한국정보디스플레이 학회와 미국 SID (Society for Information Display), 한국디스플레이산업협회(KDIA) 공동주관으로 실시된다.



이번 대회에는 전 세계 25개국 1800여 명의 디스플레이 관련 전문가들이 참가한다.



특히 부산시와 공동 주관으로 예년 대회보다 규모를 확대해 디스플레이 특별전시를 개최한다.



오는 29일부터 31까지 개최되는 특별전시회는 디스플레이 역사관, 일반 전시, SF-Zone (Show me the Future Zone) 등 3가지 테마로 구성된다.



특별 전시와 더불어 전 세계적으로 저명한 디스플레이 분야 전문가들 160여명의 초청 강연이 진행된다.



행사 첫째날인 28일에는 Tutorial과 Workshop 프로그램을 통해 디스플레이에 대한 토론의 장을 펼친다.



29일 진행되는 IMID 2017 기조연설은 LG 디스플레이 강인병 CTO, TCL사의 Dr. Xiaolin Yan과 홍콩과기대학의 Ching W. Tang(OLED 최초 발명자)교수 등 주요 기업·기관 관계자가 연사로 나서 디스플레이 산업 최신 기술과 산업동향을 공유한다.



미래 디스플레이 산업 발전을 위해 젊은 과학자를 양성하기 위한 ‘영 리더 콘퍼런스’도 펼쳐질 예정이다.