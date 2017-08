[부산=데일리한국 양준모 기자]부산디지털대학교(총장 양상백)는 지난 7월 아세안 이러닝 지원사업(ACU Project)의 일환으로 미얀마 3개 대학과 이러닝 역량향상을 위한 의향서(Letter of Intent)를 체결했다고 10일 밝혔다.



이번 의향서는 각 대학 총장 등 대표자들이 미얀마 현지에서 체결했다. 이에 따라 양국 대학 간 이러닝 역량강화를 위한 협력이 보다 활성화될 것으로 보인다.



특히, 보다 유기적인 협력체계 구축을 위한 이러닝 컨텐츠개발 및 인적자원 개발과 더불어 각종 프로젝트 공동참여 및 양국 교육전문가 교류 프로그램 운영 등을 포함하고 있어 다양한 방면의 학술 교류가 활발히 이루어질 수 있을 것으로 전망된다.



ACU Project의 일환으로 진행되는 멘토링 프로그램은 멘토 대학인 UT YCC가 지역 내 멘티대학인 TU KSE 및 CU TGO를 대상으로 이러닝 역량을 전수한다는 점에서 미얀마 내 이러닝 확산 및 전파에 있어 고무적인 성과를 이루어 낼 것으로 기대된다.



또한 오는 10월에는 미얀마 양곤 소재 University of Information Technology 대학을 방문해 양곤소재의 대학들과도 의향서를 체결한다. 향후 부산디지털대학교는 미얀마 대학들과의 이러닝 역량향상을 위한 각종 교육 지원뿐만 아니라 학술 교류 등으로 협력분야를 보다 확대해 나갈 예정이다.



한편 의향서를 체결한 미얀마 3개 대학은 △University of Technology Yatanarpon Cyber City(UT YCC) △Technological University Kyaukse(TU KSE) △Computer University Taungoo(CU TGO) 이다.