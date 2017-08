[부산=데일리한국 양준모 기자] 부산가톨릭대학교(총장 김영규)가 외국인 학생 유치 및 국제화 역량 강화를 위해 대학·기업과 교류를 위해 발 벗고 나섰다.장경수 대외협력처장은 베트남 다낭에서 한베친선IT대학(Korea-Vietam Friendship Information Technology College, 총장 Hoang Bao Hung)과 편입학 등 활발한 국제교류를 위한 MOU를 체결했다고 8일 밝혔다.또한 다낭외국어 대학(University of Foreign Language Studies, 총장 Tran Huu Phuc)과는 정기적인 입학(편입학 포함) 설명회를, 다낭정보통신대학(Posts and Telecomunications Institute of Technology, 총장 Vu Van San)과는 국제교류를 시작하기로 합의했다.베트남 소재 대학과의 학생 교류 이외에도 현지 기업과의 교류도 활발히 진행하고 있다. 다낭에 위치한 Visnam사(대표 Nguyen Van Hung) 및 Unitech사(사업본부장 Nguyen Thanh Quan)를 방문해 한국서 유학 후 베트남 현지에 취업할 수 있는 맞춤형 교과과정 개발을 위한 협의도 진행하고, 베트남 정부통신부 Nguyen Vina An 국장을 만나 IT분야 협력방안에 대해서도 토의했다.김영규 총장은 “베트남의 우수한 학생들이 모여 공부할 수 있는 환경조성을 마무리하고 국제학생들이 공부할 수 있는 한국어교육센터(Korean Education Center)와 국제학생생활교육관을 설립해 활발히 운영하고 있다”고 말했다.한편 한베친선IT대학은 고 노무현 대통령이 베트남 교육지원을 위해 2007년에 다낭에 설립한 3년제 전문대학으로 올해로 10주년을 맞아 4년제 대학으로의 도약을 준비중이다.