ÀÌ¿¡ µû¶ó µÎ ±â°£Àº ¿¬±¸Çù·ÂÃ¼°è ±¸ÃàÀ» ÅëÇØ ³ó¸²¾÷ ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ ±âÈÄº¯È ´ëÀÀ»ç¾÷À» È¿°úÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
µÎ ±â°üÀº ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°á·Î ³ó¸²¾÷ ºÎ¹®¿¡¼ ¡âÀÌ»ó±âÈÄ ¹× ±âÈÄº¯È ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ ¿¬±¸¡¤»ç¾÷À» ¼öÇàÇÒ ¶§ Çù·Â ¡âÀÌ»ó±âÈÄ ¹× ±âÈÄº¯È ´ëÀÀ´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ ±¹³»¡¤¿Ü »ç¾÷Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í °øµ¿»ç¾÷À» °³¹ß ¡â±¹Á¦ ±³À°¡¤¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥À» °øµ¿À¸·Î °³¹ß¡¤¿î¿µ ¡â¾ç ±â°ü ¿¬±¸ÀÎ·Â °£ÀÇ ±³·ùÇù·Â µîÀ» ÃßÁøÇÏ±â·Î Çß´Ù.
APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ Á¤È«»ó ¿øÀåÀº ¡°APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ´Â ±âÈÄÁ¤º¸ÀÇ »ý»ê¡¤ÀÀ¿ë¿¡ °Á¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Â ¹Ý¸é, ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº ³ó¸²¡¤³óÃÌ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ °æÁ¦¡¤»çÈ¸Àû ¿¬±¸¿Í ÀÌÀÇ Àû¿ë¿¡ °Á¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°á·Î ÇâÈÄ ±âÈÄº¯È ´ëÀÀ ³ë·Â¿¡ ÀÖ¾î µÎ ±â°ü°£ÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇÑ µ¿¹Ý»ó½Â È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾àÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ¿Í ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº ¿ì¼± µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ¶ó¿À½º¿¡ Áö¿ª ¸ÂÃãÇü ±âÈÄ½º¸¶Æ® ³ó¾÷ ±â¹ýÀÇ µµÀÔ°ú °ü·ÃÇÑ °øµ¿¿¬±¸¸¦ 2017³â ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ ¼öÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.