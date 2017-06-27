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  • 27ÀÏ Àü¶ó³²µµ ³ªÁÖ ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿ø º»°ü¿¡¼­ Á¤È«»ó APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ ¿øÀå(¿À¸¥ÂÊ)°ú ±èÃ¢±æ ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿øÀåÀÌ ¡®³ó¸²¾÷ÀÇ ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ °ü·Ã ¿¬±¸Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à(MOU)¡¯À» Ã¼°áÇÑ ÈÄ ±â³äÃÔ¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
£ÛºÎ»ê=µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ¾çÁØ¸ð ±âÀÚ£ÝAPEC±âÈÄ¼¾ÅÍ(¿øÀå Á¤È«»ó, APCC)´Â ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿ø(¿øÀå ±èÃ¢±æ, KREI)°ú 27ÀÏ ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿ø¿¡¼­ ¡®³ó¸²¾÷ÀÇ ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ °ü·Ã ¿¬±¸Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à(MOU)¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó µÎ ±â°£Àº ¿¬±¸Çù·ÂÃ¼°è ±¸ÃàÀ» ÅëÇØ ³ó¸²¾÷ ºÐ¾ß¿¡¼­ÀÇ ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ»ç¾÷À» È¿°úÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.

µÎ ±â°üÀº ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°á·Î ³ó¸²¾÷ ºÎ¹®¿¡¼­ ¡âÀÌ»ó±âÈÄ ¹× ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ ¿¬±¸¡¤»ç¾÷À» ¼öÇàÇÒ ¶§ Çù·Â ¡âÀÌ»ó±âÈÄ ¹× ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ ±¹³»¡¤¿Ü »ç¾÷Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í °øµ¿»ç¾÷À» °³¹ß ¡â±¹Á¦ ±³À°¡¤¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥À» °øµ¿À¸·Î °³¹ß¡¤¿î¿µ ¡â¾ç ±â°ü ¿¬±¸ÀÎ·Â °£ÀÇ ±³·ùÇù·Â µîÀ» ÃßÁøÇÏ±â·Î Çß´Ù.

APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ Á¤È«»ó ¿øÀåÀº ¡°APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ´Â ±âÈÄÁ¤º¸ÀÇ »ý»ê¡¤ÀÀ¿ë¿¡ °­Á¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Â ¹Ý¸é, ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº ³ó¸²¡¤³óÃÌ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ °æÁ¦¡¤»çÈ¸Àû ¿¬±¸¿Í ÀÌÀÇ Àû¿ë¿¡ °­Á¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼­ ¡°ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°á·Î ÇâÈÄ ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ³ë·Â¿¡ ÀÖ¾î µÎ ±â°ü°£ÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇÑ µ¿¹Ý»ó½Â È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾àÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î APEC±âÈÄ¼¾ÅÍ¿Í ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº ¿ì¼± µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ¶ó¿À½º¿¡ Áö¿ª ¸ÂÃãÇü ±âÈÄ½º¸¶Æ® ³ó¾÷ ±â¹ýÀÇ µµÀÔ°ú °ü·ÃÇÑ °øµ¿¿¬±¸¸¦ 2017³â ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ ¼öÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/06/27 17:18:43 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2017/06/27 17:18:43

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