[대구=데일리한국 구교근 기자] DGB금융그룹 DGB대구은행(은행장 박인규)은 4차 산업혁명 시대 디지털 금융의 강력한 추진으로 미래 대응역량을 강화하기 위해 디지털 IT R&D센터를 구축하는 등 관련 사업을 활발히 진행하고 있다고 26일 밝혔다.창립 반세기를 맞는 올해 ‘새로운 50년을 향한 DGB New Start’를 경영목표로 내세운 DGB대구은행은 상시적 R&D 활동 강화를 통해 IT경쟁력을 제고하고, IT신기술과 트렌드를 적용한 신성장 아이디어 및 비즈니스를 발굴, 추진한다는 목표를 제시했다.이를 위해 IT본부 산하에 ‘디지털 IT R&D센터’를 신설 운영하고 전문인력 양성에 주력키로 했다. ‘디지털 IT R&D센터’ 운영으로 주요 IT 신기술의 연구 개발과 신 비즈니스의 발굴 추진을 통해 미래 신기술에 대한 자체 경쟁력을 강화할 방침이다.‘디지털 IT R&D센터’는 DGB대구은행 IT본부에서 근무하는 직원 공모를 통해 선발된 전문인력들을 투입해 총 3개팀으로 구성했다. 4차 산업혁명의 핵심요소인 빅데이터, 인공지능, 블록체인과 같은 IT 신기술에 대한 정기적인 R&D 활동을 통해 IT 경쟁력을 제고하고 신 성장 아이디어와 비즈니스를 발굴해 추진하고 있다.DGB대구은행은 ‘디지털 IT R&D센터’ 운영과 함께, IT본부 전 직원들의 디지털화된 사고방식과 수행능력 제고를 위해 자체 교육과정 개설, 스터디 그룹 운영, 정기적인 세미나 개최 등을 통해 경쟁력을 갖춘 인재 육성도 함께 추진키로 했다.DGB대구은행 박인규 은행장은 창립 50주년을 맞는 올해 신년사에서 끊임없는 도전 정신과 혁신으로 역동적으로 성장해가는 DGB를 목표로 설정하며, 4차 산업혁명 시대 디지털 금융 추진을 밝힌바 있다.DGB대구은행 IT관계자는 “4차 산업혁명 시대 DGB대구은행은 다년간의 노하우를 가진 자체 IT 전문가 조직 운영으로 전문성을 축적하고 IT신기술과의 접목으로 자체 대응능력과 경쟁력을 갖추어 나갈 것”이라고 강조했다.