AD
  • ÅºÇÙ½ÉÆÇ D-1, °æºñ »ï¾öÇÑ ÇåÀç
    (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ±èÇöÅÂ ±âÀÚ = ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¼±°í¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 9ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï Á¾·Î±¸ Àçµ¿ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ¾ÕÀÌ °æÂû ¹ö½º·Î µÑ·¯½Î¿© Áö¸ç °æºñ°¡ °­È­µÇ°í ÀÖ´Ù. 2017.3.9
    mtkht@yna.co.kr
    (³¡)
ÇåÁ¤»ç¿¡ ±â·ÏµÉ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¼±°í¸¦ Á÷Á¢ º¸·Á´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ ¿­±â°¡ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ¶ß°Ì°Ô ´Þ±É´Ù.

ÇåÀç´Â ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¼±°í±âÀÏ ¹æÃ» ½ÅÃ»À» ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î ¹ÞÀº °á°ú °øÁö¸¦ ¶ç¿î Àü³¯ºÎÅÍ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ±îÁö 1¸¸9Ãµ96¸íÀÌ Á¢¼öÇß´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÇåÀç´Â ´ë½ÉÆÇÁ¤ °ø°£»óÀÇ ¹®Á¦·Î ÀÌ Áß 24¸í¸¸À» ÃßÃ·ÇØ ÀÚ¸®¸¦ ¹èÁ¤Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¾à 796 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ¶ÕÀº ¼ÀÀÌ´Ù.

±×°£ ÇåÀç´Â ÀÎÅÍ³Ý ¹æÃ» ½ÅÃ» ¿Ü¿¡µµ º¯·Ð ´çÀÏ ¿ÀÀü ÇåÀç Ã»»ç¸¦ Ã£´Â ½Ã¹Î 10¸í ³²Áþ¿¡ ¼±Âø¼øÀ¸·Î ¹æÃ»±ÇÀ» ÇöÀå ±³ºÎÇß´Ù.

Áö³­´Þ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ÁøÇàµÈ ÃÖÁ¾º¯·Ð ±âÀÏÀÇ °æ¿ì ¿ÀÀü 6½Ã²²ºÎÅÍ Ã»»ç ¾Õ ¾È³»¼Ò¿¡ ¾Õ¿¡ 100¸í¿¡ °¡±î¿î ½Ã¹ÎÀÌ ÁÙÀ» ¼­´Â ÁøÇ³°æÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¹ø ¼±°í±âÀÏÀº ¾çÃø ´ç»çÀÚ¡¤ÃëÀçÁøÀÌ ´ë°Å ´Ã¾î³ª°í ¾ÈÀü»ó ¿ì·Áµµ Á¦±âµÇ¸é¼­ ÇöÀå ½ÅÃ»Àº ¹ÞÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.

10ÀÏ ¼±°í °úÁ¤ ÀüÃ¼´Â ÀçÆÇ°ü ÀÔÀåºÎÅÍ ÁÖ¹® ³¶µ¶±îÁö ¸ðµÎ TV·Î »ýÁß°èµÇ´Â ¸¸Å­ ´ë½ÉÆÇÁ¤À» Ã£Áö ¾Ê¾Æµµ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/03/09 17:29:32 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2017/03/09 17:29:32

µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÎ±â±â»ç

¸ÖÆ¼¹Ìµð¾î

¹«·á¸¸È­