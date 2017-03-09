ÇåÀç´Â ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¼±°í±âÀÏ ¹æÃ» ½ÅÃ»À» ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î ¹ÞÀº °á°ú °øÁö¸¦ ¶ç¿î Àü³¯ºÎÅÍ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ±îÁö 1¸¸9Ãµ96¸íÀÌ Á¢¼öÇß´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇåÀç´Â ´ë½ÉÆÇÁ¤ °ø°£»óÀÇ ¹®Á¦·Î ÀÌ Áß 24¸í¸¸À» ÃßÃ·ÇØ ÀÚ¸®¸¦ ¹èÁ¤Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¾à 796 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ¶ÕÀº ¼ÀÀÌ´Ù.
±×°£ ÇåÀç´Â ÀÎÅÍ³Ý ¹æÃ» ½ÅÃ» ¿Ü¿¡µµ º¯·Ð ´çÀÏ ¿ÀÀü ÇåÀç Ã»»ç¸¦ Ã£´Â ½Ã¹Î 10¸í ³²Áþ¿¡ ¼±Âø¼øÀ¸·Î ¹æÃ»±ÇÀ» ÇöÀå ±³ºÎÇß´Ù.
Áö³´Þ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ÁøÇàµÈ ÃÖÁ¾º¯·Ð ±âÀÏÀÇ °æ¿ì ¿ÀÀü 6½Ã²²ºÎÅÍ Ã»»ç ¾Õ ¾È³»¼Ò¿¡ ¾Õ¿¡ 100¸í¿¡ °¡±î¿î ½Ã¹ÎÀÌ ÁÙÀ» ¼´Â ÁøÇ³°æÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¹ø ¼±°í±âÀÏÀº ¾çÃø ´ç»çÀÚ¡¤ÃëÀçÁøÀÌ ´ë°Å ´Ã¾î³ª°í ¾ÈÀü»ó ¿ì·Áµµ Á¦±âµÇ¸é¼ ÇöÀå ½ÅÃ»Àº ¹ÞÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.
10ÀÏ ¼±°í °úÁ¤ ÀüÃ¼´Â ÀçÆÇ°ü ÀÔÀåºÎÅÍ ÁÖ¹® ³¶µ¶±îÁö ¸ðµÎ TV·Î »ýÁß°èµÇ´Â ¸¸Å ´ë½ÉÆÇÁ¤À» Ã£Áö ¾Ê¾Æµµ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.