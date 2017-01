[데일리한국 구교근 기자] 권영진 대구시장은 지난 5일부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 규모의 가전 전시회인 'CES(Consumer Electronics Show) 2017'을 참관했다고 대구시가 10일 밝혔다.권 시장은 행사 기간중 전국 지자체 최초로 독자적으로 조성한 '대구공동관'에 참가한 알에프, 아이티헬스 등 16개 지역 기업들을 일일이 찾아 격려하면서 애로사항과 건의사항을 청취하고 이들 기업의 북미시장 개척을 적극 지원해줄 것을 약속했다.권시장은 특히 이번 행사에 참가한 알에프(대표 이순복)와 일본측 바이어인 SODC(Sale on Demand Coperation)간 429만 달러(약 51억 원) 규모의 계약 체결식에서 로봇기계분야 기업 현황을 소개하고 보다 많은 지역기업과의 협력을 당부하기도 했다.알에프는 이번 전시회에 유리창 청소로봇을 출품해 2017년 CES혁신상(Innovation Award)의 2개 부문(Home Application/Tech For A Better World부문)을 수상한 업체다.권 시장은 첫째 날, 자동차 전문 전시관을 방문해 미래형자동차(전기자동차, 자율주행자동차 등) 관련 기술을 직접 체험하는 등 향후 대구지역 자동차산업의 청사진 구상에 주력해왔다.특히, 국내 최대 자동차부품· 전장 회사인 현대모비스 임영득 대표와 지역 자동차부품기업의 향후 미래먹거리 발굴을 위해 논의했으며, 앞으로 긴밀한 관계를 유지하면서 함께 협력할 예정이다.또한, 엔비디아(NVIDIA)에서는 자율 주행 자동차의 핵심기술인 영상처리 기술을 활용한 자율주행플랫폼 시연을 통해 향후 대구 지역 자동차 산업과 ICT산업과의 융합 방향을 살펴봤다.둘째 날에는 스마트홈, IoT 관련 전시제품을 참관했으며, LG유플러스 권영수 부회장과의 미팅을 통해 대구에서 추진하고 있는 대표적인 스마트시티 정책을 공유하고 긴밀한 협력을 약속하기도 했다.이날 저녁 ‘글로벌 ICT융합산업의 최신 동향과 발전방안’이라는 주제로 열린 대구 미래기술산업 타운 미팅에서는 기조 강연자인 산호세 주립대 심상엽 교수 및 대구지역 기업지원 기관(대구테크노파크, 지능형자동차부품진흥원, 대구기계부품연구원등)과 연구소(ETRI 대경권연구센터등), 기업대표, 대학(경북대학교) 등과 함께 대구의 미래 산업 전략에 대한 심도있는 토론을 진행했다.이번 전시회 화두는 사람과 사물, 사물과 사물을 모두 잇는 ‘연결성’으로, 전 세계에서 참가한 기업들이 IT(정보기술)가 자동차, 스포츠 등 다양한 산업과 융복합된 자율주행차, 스마트홈, 로봇 등 다양한 분야의 신기술을 공개한바 있다.권영진 대구시장은 “이번 CES 참관을 통해 앞으로 대구 미래산업의 방향을 보았다"면서 "첨단 자율 주행차의 상용화 시점인 2017년은 지역 산업의 많은 비중을 차지하고 있는 자동차부품업계에 위기이자 기회가 될 것"이라고 강조했다. 권 시장은 이어 “지역 기업들이 첨단기술과의 융합을 통한 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 대구시의 산업전략 수립과 지역기업에 대한 지원 확대에 박차를 가하겠다”고 다짐했다.