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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÌÂù¹Ì ±âÀÚ] ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇÀÇ ÁøÇà ¹æÇâÀ» °¡´ÆÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¹ ¹øÂ° ÁØºñ½ÉÆÇ(ÁØºñÀýÂ÷±âÀÏ)ÀÌ 22ÀÏ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿¡¼­ ¿­¸°´Ù.

Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã ÅºÇÙ½ÉÆÇ¿¡ ´ëÇÑ Ã¹ ÁØºñ±âÀÏÀ» ¿­¾î ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ º¯·Ð ÀýÂ÷¿Í ÀïÁ¡ »çÇ× µîÀ» ³íÀÇÇÑ´Ù.

ÅºÇÙ½ÉÆÇ Ã¹ ÁØºñÀýÂ÷±âÀÏÀ» ÀÌ²ø ÅºÇÙ½ÉÆÇÀÇ ÀçÆÇÀåÀÎ ¹ÚÇÑÃ¶ ¼ÒÀå(63¡¤13±â), °­¿øÀÏ ÀçÆÇ°ü(57¡¤»ç¹ý¿¬¼ö¿ø 14±â), ÀÌÁø¼º ÀçÆÇ°ü(60¡¤10±â), ÀÌÁ¤¹Ì ÀçÆÇ°ü(54¡¤16±â) µîÀÌ Ãâ±ÙÇß´Ù.

9¸íÀÇ ÀçÆÇ°üµéÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ÀçÆÇ°üÈ¸ÀÇ¸¦ ¿­°í ¼ö¸íÀçÆÇºÎÀÇ ÁÖÀç·Î ¿­ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ÁØºñÀýÂ÷±âÀÏ°ú Àü³¯ ±¹È¸ ¼ÒÃßÀ§¿ø´ÜÀÌ Á¦ÃâÇÑ ÀÔÁõ°èÈ¹ ¹× Áõ°Å¸ñ·Ï¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ ÇåÀç´Â ¹Ú ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ¿¡ ´ëÇØ ¡®¼±º°½É»ç¡¯¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°ÚÁö¸¸ Á¶¼ÓÇÑ °á·ÐÀ» ³»¸®°Ú´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. µû¶ó¼­ ÀÌ³¯ ¿­¸®´Â ÁØºñ±âÀÏÀ» ÅëÇØ ÅºÇÙ½ÉÆÇÀÇ ÁøÇà ¼Óµµ¸¦ °¡´ÆÇØ º¼ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÇÑÆí Ã¹ ÁØºñ½ÉÆÇÀ» ÇöÀå¿¡¼­ ¹æÃ»ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÌµéÀÌ ¸¹¾Æ 10¼®À¸·Î ¹èÁ¤µÈ ¹æÃ»¼®ÀÇ ÀÀ¸ð °æÀï·üÀÌ 6´ë 1¿¡ ´ÞÇß´Ù. ÀÌ´Â Áö³­ 19ÀÏ ÃÖ¼ø½ÇÀÇ °øÆÇ ¹æÃ» ¶§(2.6´ë 1)º¸´Ù Ä¡¿­ÇÑ °æÀï·üÀÌ´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2016/12/22 11:10:42 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2016/12/22 11:10:42

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