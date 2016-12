[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산시가 올해의 최고 성과로 ‘김해신공항 건설’이 선정됐다고 22일 밝혔다.부산시는 시민, 언론인, 공무원 등 8000여명을 대상으로 지난 11월 28일부터 2주간 홈페이지, SNS 등 설문조사를 통해 ‘2016년 시정 Best 10’을 선정했다.올해 최고성과는 시민들의 염원을 하나로 모아 이뤄낸 ‘김해신공항 건설 확정’이 선정됐다.다음으로 서부산청사 및 의료원 입지를 확정짓고, 부산구치소 이전 등 서부산권 숙원 해소와 도시균형발전의 시민약속을 이행한 ‘서부산권 발전 프로젝트 본격화’가 시민들로부터 높은 평가를 받았다.이외에도 △부산형 도시재생 모델 대한민국 선도, 창조적 도시재생 실현 △광역교통의 새로운 동맥, 동해남부선 복선전철사업 부산 구간 개통 △‘2030등록엑스포’ 정부 공식신청! 국가사업화 본격시동 △ ‘FAO세계수산대학’ 및 부산 최초 국제금융기구 유치, 글로벌 도시 발판 마련 △부산형 기초보장제도 본격 시행 및 다복동 사업 열풍! 부산 복지사각 ZERO! △신규 공공임대주택 73천호 공급, 부산형 주거정책 로드맵 제시 △폐공장의 화려한 변신 ‘F1963’! 민간 주도 문화정책 확산 △기술 R&D기반 ‘파워반도체 상용화사업’ 유치 등 부산경제체질 강화가 올해의 부산시정 Best 10으로 선정됐다.또한 설문조사기간 중의 괄목할 만한 성과인 △ 현대글로벌서비스(주) 등 부산유치, 기업유치 10년 이내 최대성과 △영남권 최초, 부산시 ‘중학교 무상급식 전면시행’ 선언이 ‘시정 BEST 10’으로 선정됐다.