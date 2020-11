박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 국민 10명 가운데 7명은 정부의 ‘노마스크’ 과태료 부과 방침을 긍정적으로 평가한다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.리얼미터가 YTN의 의뢰로 지난 13일 전국 18세 이상 남녀 500명에게 정부의 노마스크 과태료 부과 방침에 대한 적절성을 물은 결과 응답자의 72.0%는 ‘적절하다고 생각한다’라고 답했다. ‘과도하다고 생각한다’는 응답은 24.8%였으며, ‘잘 모르겠다’는 응답은 3.2%였다.적절하다는 응답은 모든 지역에서 많이 나왔다. 특히 광주·전라(적절하다 85.5% vs 과도하다 11.0%)에서는 거주자 10명 가운데 8명 이상이 정부의 방침에 적절하다고 평가했다. 이어 대전·세종·충청(76.6% vs 15.4%), 부산·울산·경남(75.8% vs 22.9%), 서울(69.7% vs 28.4%), 인천·경기(69.0% vs 29.7%), 대구·경북(64.1% vs 27.1%) 순으로 적절하다는 응답이 많았다.이 밖에도 적절하다는 응답은 연령별, 이념 성향, 지지 정당별 조사에서도 과반을 차지했다.이번 조사는 전국 18세 이상 유권자 8352명에게 접촉해 최종 500명이 응답한 결과다. 응답률은 6.1%이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.