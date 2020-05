박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 하태경 미래통합당 의원은 4·15 총선이 조작됐다고 주장하는 같은 당의 민경욱 의원을 향해 탈당을 촉구했다.하 의원은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북에 "민경욱 의원은 'Follow the Party'(당을 따르라)를 수리수리 마수리 마법의 주문처럼 반복하는 주술 정치를 하고 있다"며 "민 의원은 'Leave the Party'(당을 떠나라)할 때"라고 밝혔다.이는 민 의원이 지난 21일 국회 소통관에서 밝힌 주장에 따른 것이다. 당시 민 의원은 전산 숫자의 배열을 찾아내 문자로 변환하자 중국 공산당 구호인 'Follow the Party'가 나왔다고 밝혔다. 그러면서 중국 해커의 전산 조작 가능성을 제기, 기표를 마친 투표용지를 파쇄해선 안 된다고 주장했다.하 의원은 "(민 의원이) 자신의 모든 페이스북 글 말미에 Follow the Party를 남기며 신봉자들에게 암송을 강요하고 있다"며 "많은 분이 괴담에 낚였다고 하는데도 민 의원만 모르고 있다"고 지적했다.그는 "사실 본인도 이미 정확히 모른다고 고백해놓고도 괴담을 계속 확산시키는 것"이라면서 ""Follow the Party가 나온 지 5일이 지났지만 민 의원은 여전히 합리적 설명을 못 하고 있다"고 꼬집었다.이어 "민 의원 방식대로 숫자 조합하고 변환하면 세상의 모든 글자를 다 만들 수 있다"며 "국회의원이 괴담 퍼뜨렸으면 국민에게 사과하고 당은 책임을 물어야 한다"고 강조했다.또한 "민 의원은 Follow the Party 외칠 때가 아니라 Leave the Party 할 때"라면서 "민 의원은 주술정치 계속할 거면 자진 탈당하시길 바란다"고 비판했다.