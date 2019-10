박영선 “위안부 모독 논란 ‘유니클로 광고’, 굉장히 화가 나는 일”

중기부 국감서 “관련 부처와 상의할 것”

김동용 기자

[데일리한국 김동용 기자] 박영선 중소벤처기업부 장관은 21일 위안부 피해자를 조롱했다는 의혹을 받고 있는 유니클로의 광고와 관련 “굉장히 화가 나는 일”이라며 “문화체육관광부나 방송통신위원회 등 관련 부처와 상의하겠다”고 공언했다.박 장관은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 관련 질문에 이같이 답했다.앞서 유니클로는 최근 국내 공식 유튜브 채널에 새로운 광고 영상을 공개했다가 ‘위안부 모독 논란’에 휩싸였다.해당 광고 영상에는 한 90대 할머니가 ‘제 나이 때 (옷을) 어떻게 입으셨나요’라는 10대 소녀의 질문에 “맙소사! 80년도 더 된 일을 어떻게 기억해”라고 답하는 자막이 실렸다. 하지만 할머니의 실제 대답은 “그렇게 오래 전 일은 기억 못 한다(I can't remember that far back)”는 내용이었다. 80년 전인 1930년대 후반은 일제강점기 시절로, 강제징용과 위안부 동원이 이뤄졌던 때다.특히 이같이 의역된 자막이 한국에서 방송되는 광고에만 실렸다는 사실이 알려지면서 ‘위안부 모독’ 의혹은 더욱 증폭됐다.당초 유니클로 측은 정치적 의도가 없었다며, 해당 영상의 의역된 자막을 유지할 것이라는 입장을 밝혔으나, 이후 논란이 거세지자 20일 “많은 분이 불편함을 느낀 부분을 무겁게 받아들인다”며 광고 송출을 중단했다.