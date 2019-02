민주당, ‘완만한 오름세’ 40%대…한국당, 전당대회 효과로 ‘반등’

리얼미터·tbs, 18~20일 여론조사…문 대통령, 50%선 육박 ‘보합세 지속’

민주당 40.6%·한국당 26.3%·바른미래당 7.0%·정의당 6.9%·평화당 3.4%

김동용 기자

[데일리한국 김동용 기자] 2월3주차 정당지지도 조사 결과 더불어민주당은 3주 연속 완만한 상승세를 보이며 40%대를 이어갔고, 자유한국당은 한 주 만에 반등하며 회복세를 보인 것으로 조사됐다.이는 여론조사 전문기관 리얼미터가 tbs 의뢰로 18~20일조사해 21일 발표한 여론에 따른 것이다.민주당은 2월2주차 주간집계 대비 0.3%p 오른 40.6%를 기록했다.민주당은 큰 폭으로 결집한 대구·경북(TK)과 부산·울산·경남(PK), 60대 이상, 노동직과 가정주부를 비롯해 수도권과 충청권, 50대, 무직과 사무직·자영업, 중도층과 진보층에서 상승한 반면, 호남, 30대와 40대, 학생, 보수층에서는 하락했다.민주당은 충청권과 대구·경북(TK), 부산·울산·경남(PK), 30대와 20대, 중도층에서 상승한 반면, 서울, 60대 이상과 40대, 보수층에서는 하락했다. 한국당은 1.1%p 오른 26.3%로 조사됐다.권순정 리얼미터 조사분석실장은 “이같은 회복세는 2·27 전당대회 합동연설회 과정에서 불거진 ‘막말 논란’에도 당대표 후보 TV토론 등에 따른 컨벤션 효과가 다시 나타난 데 따른 것으로 풀이된다”고 분석했다.한국당은 서울과 TK, 40대와 60대 이상, 보수층에서 오른 반면, 호남과 충청권, PK, 30대, 중도층과 진보층에서는 내렸다.바른미래당 또한 20대와 학생, 호남과 PK의 결집으로 1.0%p 오른 7.0%를 기록했고, 정의당은 0.1%p 내린 6.9%로 지난주에 이어 횡보했다. 민주평화당은 0.6%p 오른 3.4%로 나타났다.기타 정당은 0.3%p 내린 1.3%, 무당층(없음·잘모름)은 2.6%p 감소한 14.5%로 집계됐다.이번 조사에서 문재인 대통령의 취임 94주차 국정수행 지지율(긍정평가)은 2월2주차 주간집계 대비 0.1%p 오른 49.9%(매우 잘함 25.6%, 잘하는 편 24.3%)를 기록, 20대와 학생은 취임 후 최저치로 하락한 반면 중도층은 두 달 만에 처음으로 50%대로 올라선 가운데, 3주째 50% 선에 육박하며 보합세가 이어진 것으로 나타났다.‘국정수행을 잘못하고 있다’는 부정평가 역시 0.4%p 오른 44.4%(매우 잘못함 26.0%, 잘못하는 편 18.4%)로 긍·부정 평가의 격차는 5.5%p로 집계됐다. ‘모름/무응답’은 0.5%p 감소한 5.7%.일간으로는 지난 15일) 50.0%(부정평가 43.0%)로 마감한 후, '유해 사이트 차단' 인터넷 검열 논란에 이어 여성가족부의 ‘아이돌 외모 지침’논란이 불거지고, 자영업자 부채 증가, 역전세난 등 민생·경제 불안 보도, 보수야당과 일부 언론의 '환경부 블랙리스트' 공세가 본격화되었던 18일에는 48.2%(부정평가 45.5%)로 내렸다.하지만 전날 있었던 문 대통령의 '5.18 망언' 비판과 고(故) 김용균 씨 유족 면담 보도가 이어지고, 포용국가 사회정책 보고회 참석 소식이 있었던 19일에는 49.2%(부정평가 44.6%)로 오른 데 이어, 전날 있었던 '탄력근로제 6개월 확대' 경사노위 첫 합의, '2차 북미회담 협조' 한미정상 통화 관련 보도가 있었던 20일(수)에도 51.6%(부정평가 42.7%)로 상승한 것으로 조사됐다.세부 계층별로는 중도층(2.3%p↑, 49.7%→52.0%, 부정평가 43.8%)에서 작년 11월 2주차(51.7%) 이후 두 달 만에 처음으로 50% 선을 회복했고, 30대(9.9%p↑, 57.1%→67.0%, 부정평가 30.3%)도 큰 폭으로 결집하며 60%대 후반으로 올라서는 등 호남과 대구·경북(TK), 경기·인천에서도 상승했다.하지만 20대(4.3%p↓, 45.8%→41.5%, 부정평가 51.1%)와 학생(4.8%p↓, 42.9%→38.1%, 부정평가 51.8%)에서는 취임 후 최저치로 하락했고, 부산·울산·경남(PK)과 충청권, 40대와 50대, 무직과 자영업, 보수층에서는 하락한 것으로 나타났다.권순정 실장은 “이렇게 계층별 등락이 엇갈리며 보합세를 보이는 데에는 △문 대통령을 중심으로 한 경제활성화 노력 지속, △경제인, 소상공인, 종교인, 소외계층 등 각계각층과의 소통 강화, △일주일 앞으로 다가온 2차 북미정상회담이 긍정 요인으로, △실업률 상승, 자영업자 부채 증가, 역전세난 등 지속되고 있는 경제·민생 불안 요소, △유해 사이트 차단으로 촉발된 인터넷 검열 논란과 ‘아이돌 외모 지침’ 논란 등이 부정 요인으로 작용하고 있기 때문으로 풀이된다”고 분석했다.한편 한국당 전당대회 합동연설회 과정에서 이른바 ‘태극기 부대’의 주장이나 행동을 둘러싸고 논란이 일고 있는 가운데, 태극기 부대에 취해야 할 한국당의 입장에 대한 국민여론을 조사(tbs의뢰 리얼미터 조사, 20일 전국 502명 표본오차 95% 신뢰수준 ±4.4%p 응답률 6.6%)한 결과, ‘단절해야 한다’는 응답이 57.9%로, ‘포용해야 한다’는 응답(26.1%)의 두 배 이상으로 집계됐다. ‘모름/무응답’은 16.0%한국당의 중도 확장 타깃 계층인 중도층(단절 65.8% vs 포용 18.7%)과 무당층(45.2% vs 16.7%)에서는 ‘단절해야 한다’는 여론이 대다수인 반면, 한국당 지지층(13.5% vs 64.8%)과 한국당의 핵심 지지층인 보수층(32.3% vs 52.7%)에서는 ‘포용해야 한다’는 여론이 대다수이거나 절반을 넘는 것으로 조사됐다.권순정 실장은 “이 같은 결과는 한국당이 태극기 부대와 단절할 때 중도층과 무당층 흡수에 유리한 조건을 마련할 수 있음을 보여준다. 하지만, 포용 여론이 대다수인 지지층과 보수층을 고려할 때, 2·27 전당대회에서 어느 세력이 당권을 획득하더라도 이들과 단절하는 조치를 취하기는 쉽지 않아 보인다”고 분석했다.한국당 지지층과 반대로, 바른미래당 지지층(단절 68.7% vs 포용 9.5%)에서는 단절 여론이 압도적으로 높은데, 이 같은 태극기 부대에 대한 극명한 입장 차이로 인해 한국당과 바른미래당의 보수 통합 역시 어려울 것으로 보인다.기타 세부 계층별로는, 대부분의 지역과 계층에서 한국당이 태극기 부대와 단절해야 한다는 여론이 대다수였는데, 특히 20대(단절 73.9% vs 포용 9.5%)와 30대(66.9% vs 16.9%), 광주·전라(82.4% vs 6.1%), 진보층(74.9% vs 15.3%), 더불어민주당(85.3% vs 8.3%)과 정의당(84.6% vs 13.0%) 지지층에서 단절 여론이 압도적으로 높거나 대다수로 나타났다.이어 50대(단절 57.5% vs 포용 30.3%)과 40대(49.4% vs 34.0%), 60대 이상(48.3% vs 33.7%), 경기·인천(60.2% vs 26.0%)과 대전·세종·충청(59.3% vs 20.0%), 부산·경남·울산(57.7% vs 22.6%), 서울(51.2% vs 30.8%)에서도 단절 여론이 절반을 상회하거나 우세한 것으로 조사됐다. 다만, 대구·경북(단절 36.9% vs 포용 43.8%)에서는 포용 여론이 다소 우세한 양상이었다.이번 주중집계는 전국 19세 이상 유권자 2만9735명에 통화를 시도해 최종 1513명이 응답을 완료, 6.7%의 응답률(응답률 제고 목적 표집틀 확정 후 미수신 조사대상 3회 콜백)을 나타냈고, 무선 전화면접(10%), 무선(70%)·유선(20%) 자동응답 혼용 방식, 무선전화(80%)와 유선전화(20%) 병행 무작위생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기 방법으로 실시했다.통계보정은 2019년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성, 연령, 권역별 가중치 부여 방식으로 이뤄졌고, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.5%p다. 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.