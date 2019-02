靑 "한미정상, 곧 북미정상회담 논의…美비건-北김혁철, D-10일께 만날듯"

“북미, 17일 시작 주에 아시아 제3국서 후속협상…한미 공조 긴밀히 잘 이뤄져”

안병용 기자

[데일리한국 안병용 기자] 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 이른 시일 내에 2차 북미정상회담과 관련한 정상 차원의 논의를 할 예정이라고 청와대가 10일 밝혔다.이날 김의겸 청와대 대변인은 브리핑을 통해 "한미정상은 조만간 (2차 북미정상회담과 관련한) 논의를 할 예정"이라며 "준비되는 대로 발표할 것"이라고 말했다.김 대변인은 "두 정상이 직접 만나기보다는 통화할 가능성이 높아 보인다"고 부연했다.이어 그는 "강경화 외교부 장관과 마이크 폼페이오 미 국무장관도 조만간 회담할 예정이고, 정의용 청와대 국가안보실장과 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관도 긴밀히 정보를 교환할 예정"이라고 밝혔다.또 김 대변인은 "북미가 2월 17일 시작되는 주에 아시아의 제3국에서 협상을 이어가기로 했다고 한다"고 말했다. 김 대변인은 '제3국'에 우리나라가 포함될 수 있느냐는 질문에는 "우리 문법과는 잘 안 맞는 것 같다"고 사실상 부인했다.앞서 미 국무부도 지난 8일 성명에서 '스티븐 비건-김혁철(북한 국무위원회 대미특별대표)' 특별대표가 2차 정상회담에 앞서 다시 만나기로 합의했다고 밝힌 바 있어 정상회담 'D-10'을 즈음해 2차 실무협상을 개최할 것으로 보인다.한편, 김 대변인은 “정의용 청와대 안보실장이 전날 스티븐 비건 국무부 대북특별대표를 만난 후 ‘큰 방향에서 북미회담이 잘 움직이고 있다’고 평가했다”고 말했다.비건 특별대표는 평양 방문을 마친 후 전날 방한해 정 실장과 만났고, 정 실장은 이후 문 대통령에게 이를 보고했다.김 대변인은 "비건 대표가 평양에서 환대를 받았다고 한다"며 "이번 북미 실무협상은 뭘 주고받을 수 있는지를 알아보는 협상이라기보다는, 북미 서로가 뭘 요구하는지 구체적인 입장을 아주 구체적으로 빠짐없이 터놓고 얘기하는 유익한 기회였다고 한다"고 알렸다.이어 그는 "이번 협상 과정에서 한미 간 긴밀한 공조를 재확인했다"며 "비핵화를 풀어가는 방식에 있어 한미 정부 간 입장차가 없음을 확인했다. 앞으로도 각급 단위에서 긴밀하게 공조할 것"이라고 강조했다.특히, 김 대변인은 비건 대표가 ‘We are on the same page(우리 생각은 같다)’라고 표현했다는 사실을 전하며 북미 협상과 관련, 한미 간 입장이 동일함을 재차 설명했다.