외교부 "그리스·마케도니아, 국명 분쟁 해결…환영하고 축하"

외교부 대변인 성명 발표…"발칸 지역·유럽의 지속가능한 평화·안정 가져오는 계기"

김동용 기자

[데일리한국 김동용 기자] 외교부는 최근 그리스와 마케도니아(FYROM*)간 지속돼온 국명 분쟁이 해결된 것과 관련 “상호존중과 타협의 정신 속에서 평화적으로 해결된 것을 환영하고 축하의 뜻을 전한다”는 입장을 밝혔다.외교부는 이날 오전 이 같은 내용이 담긴 대변인 성명을 발표했다.외교부는 성명에서 “한국정부는 역사적인 국명 문제 해결이 양국 관계의 호혜적인 발전뿐만 아니라, 발칸 지역과 유럽의 지속가능한 평화와 안정을 가져오는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.마케도니아는 지난 1991년 독립 이후 고대 마케도니아 왕국의 계승자임을 주장하며 ‘마케도니아’ 국명 사용을 반대하는 그리스와 국명을 둘러싸고 오랫동안 분쟁을 벌여 왔다.마케도니아는 지난 1993년 유엔 가입 시에도 구유고슬라비아 마케도니아 공화국(FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia)이라는 국명을 사용했다.국명 문제로 분쟁을 벌이던 그리스와 마케도니아는 작년 6월17일 마케도니아 국명을 ‘북마케도니아 공화국(Republic of North Macedonia)’으로 변경하는 합의문에 서명했다.그리스 의회는 지난 25일 해당 합의안을 비준했으며, 그리스와 마케도니아(1월11일) 모두 합의안 관련 국내절차를 완료했다. 그리스 의회가 비준한 합의안은 그리스 측이 마케도니아 측에 통보하면 효력이 발생한다.