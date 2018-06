[데일리한국 안병용 기자] 청와대 일자리수석에 정태호 대통령 비서실 정책기획비서관이 임명되고, 경제수석에 윤종원 주 OECD 대사가 선임됐다.문재인 대통령은 26일 이 같은 내용을 포함한 청와대 수석 및 비서관들에 대한 인사를 단행했다고 임종석 대통령 비서실장이 춘추관 브리핑을 통해 밝혔다.또 수석비서관 가운데 시민사회수석에는 이용선 더불어민주당 양천을 지역위원장, 정책기획위원회 소득주도성장 특별위원회 위원장에 홍장표 전 경제수석이 임명됐다.사회혁신수석은 시민사회수석으로 수석명이 변경돼 인사가 이뤄졌다.임 실장은 대통령 부속실장에는 조한기 현 의전비서관, 의전비서관에는 김종천 대통령 비서실장실 선임행정관, 정무비서관에는 송인배 현 부속실장이 선임됐다고 전했다.임종석 실장은 “지난 1년은 소득주도성장·혁신성장·공정경제라는 문재인 정부의 정책적 방향성을 정립하는 기간이었다”고 언급했다.임 실장은 이어 “이제 문재인 정부 출범 2기를 맞아 청와대는 소득주도성장과 혁신성장을 더욱 속도감 있게 실행함으로써 국민들이 피부로 느끼실 수 있는 성과를 신속하게 도출하는데 최선을 다할 것”이라고 다짐했다.임 실장은 정태호 신임 일자리수석에 대해 “정당과 청와대에서 정책분야를 두루 경험한 능력이 검증된 정책통으로 소득주도성장의 핵심 의제인 일자리 창출에 더욱 박차를 가해 나갈 것”이라고 소개했다.임 실장은 윤종원 신임 경제수석에 대해선 “기획재정부 정통 관료출신으로 지속가능한 성장과 인간 중심 경제 패러다임의 중요성을 강조해왔다”면서 “소득주도성장과 혁신성장에 대한 이해도가 매우 높아 문재인 정부의 경제정책 전반을 힘있게 실행해나갈 수 있는 적임자로 기대된다”고 말했다.문 대통령은 그동안 소득주도성장의 이론적 틀을 짜왔던 홍장표 경제수석을 정책기획위원회 산하 소득주도성장 특별위원장으로 선임했다. 소득주도성장의 정책을 더욱 구체화하고, 중장기적 밑그림을 탄탄하게 그리라는 특명을 부여한 셈이다.임종석 실장은 수석명을 변경해 인사를 단행한 이용선 신임 시민사회수석에 대해선 “30여 년간 시민사회단체 활동을 통해 쌓아온 정책경험과 소통능력을 바탕으로 문재인 정부 소통의 창을 더욱 확장시킴으로써 각계 시민사회의 혁신적 사고와 창의적 제안들을 정책화 시키는데 앞장설 것”이라고 밝혔다.- 1960년생, 경남 밀양, 행정고시 27회【 학 력 】- 서울대학교 경제학과 졸업- 서울대학교 행정학과 석사 졸업- UNIV. OF CALIFORNIA, LA 경제학과 박사 졸업【 경 력 】- 駐 OECD 특명전권대사(現)- 국제통화기금(IMF) 상임이사- 대통령비서실 경제금융비서관- 기획재정부 경제정책국장- 1963년생, 경남 사천【 학 력 】- 서울대학교 사회복지학과 졸업- State University of New York 행정학과 석사 졸업【 경 력 】- 대통령비서실 정책기획비서관(現)- 민주통합당 정책위원회 부의장- 참여정부 대통령비서실 정무비서관, 대변인, 정책조정비서관, 기획조정비서관- 1958년생, 전남 순천【 학 력 】- 서울대학교 토목공학과 졸업【 경 력 】- 더불어민주당 양천을 지역위원장(現)- 혁신과 통합 상임대표- 민주통합당 공동대표- 경제정의실천시민연합 기획실장