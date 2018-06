[데일리한국 안병용 기자] 청와대는 26일 차관급(청와대 수석) 참모진 개편 결과를 발표했다.임종석 대통령 비서실장은 이날 오전 춘추관에서 브리핑을 통해 경제·일자리·시민사회 수석 인사개편 내용을 밝혔다.임 비서실장에 따르면 청와대는 이번 인사개편에서 우선 일자리수석에는 정태호 대통령 비서실 정책기획비서관, 경제수석에는 윤종원 주OECD 대사, 시민사회수석에는 이용선 더불어민주당 양천을 지역위원장, 정책기획위원회 소득주도성장 특별위원회 위원장에는 홍장표 현 경제수석을 임명했다.또 대통령 부속실장에는 조한기 현 의전비서관, 의전비서관에는 김종천 대통령 비서실장실 선임행정관, 정무비서관에는 송인배 현 부속실장을 임명했다.- 1960년생, 경남 밀양, 행정고시 27회【 학 력 】- 서울대학교 경제학과 졸업- 서울대학교 행정학과 석사 졸업- UNIV. OF CALIFORNIA, LA 경제학과 박사 졸업【 경 력 】- 駐 OECD 특명전권대사(現)- 국제통화기금(IMF) 상임이사- 대통령비서실 경제금융비서관- 기획재정부 경제정책국장- 1963년생, 경남 사천【 학 력 】- 서울대학교 사회복지학과 졸업- State University of New York 행정학과 석사 졸업【 경 력 】- 대통령비서실 정책기획비서관(現)- 민주통합당 정책위원회 부의장- 참여정부 대통령비서실 정무비서관, 대변인, 정책조정비서관, 기획조정비서관- 1958년생, 전남 순천【 학 력 】- 서울대학교 토목공학과 졸업【 경 력 】- 더불어민주당 양천을 지역위원장(現)- 혁신과 통합 상임대표- 민주통합당 공동대표- 경제정의실천시민연합 기획실장