[데일리한국 박창민 인턴기자] 영국 유명 베팅업체인 '코랄(Coral)'은 북미회담이 시작 직전인 12일(한국시간) 새벽 올해 노벨평화상 수상 배당률에 큰 변화를 줬다. 특히 미국 도널드 트럼프 대통령의 수상 가능성이 대폭 높아졌다고 평가했다.코랄은 여전히 노벨평화상 수상 가능성 1위로 '문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장 공동 수상'을 꼽았다.'문-김 공동수상'은 지난 4·27 남북정상회담 직후 단번에 1위로 등극한 바 있다.하지만 이번 북미회담 당일 코랄은 '문-김 공동수상' 배당률을 4/6에서 이븐스(EVS, 배당률 1배)로 높였다. 배당률이 높아질수록 수상 가능성이 낮아졌다는 의미다.반면 코랄은 '트럼프가 단독수상하거나 다른 누군가와 공동수상할 경우(Donald Trump, alone Or With Any Others)'를 배당률 2/1로 새롭게 책정, 단번에 2위에 랭크시켰다.배당률 변경 전 트럼프 수상 배당률은 '트럼프 단독수상(Donald Trump, alone)'할 경우만 있었다. 당시 배당률은 10/1 이었다. 코랄은 북미회담 당일인 12일 트럼프 수상관련 배당률을 이전보다 1/5 수준으로 낮추면서 트럼프의 수상 확률이 대폭 높아졌다고 평가했다.현재 3위는 트럼프 단독수상(Donald Trump, alone)이다. 배당률은 10/1로 책정받았다.UNHCR(유엔난민기구) 역시 배당률 10/1를 기록하며 공동 3위에 올랐다.푸지데몬(Puigdemont)이 배당률 12/1로 뒤를 이었다.푸지데몬은 카탈루냐 지역을 스페인으로부터 독립해 공화국 수립을 선포한 인물이다. 이로 인해 스페인으로부터 반역 혐의로 기소돼 도피 중 독일당국에 체포됐다가 지난달 보석 석방됐다.메르켈(Merkel) 독일 총리와 프란치스코 교황(Pope Francis), 그리고 사회 문제에 대해 온라인 상에서 자유롭게 토론할 수 있는 사이트인 ‘사우디 아라비안 리버럴스(Saudi Arabian Liberals)’를 만들어 사우디 당국으로 부터 투옥된 '라이프 바다위(Raif Badawi)'가 각각 16/1로 공동 5위를 기록 중이다.한편 영국 베팅업체 '코랄'에서 노벨 평화상 수상자로 베팅이 가능한 후보자는 12명이다.코랄은 베팅이 가능한 후보자 가운데 '스노든(Edward Snowden)'이 당선 확률이 가장 낮을 것으로 예상했다. 스노든은 NSA(미국 국가안보국)이 미국 내 불법 통화감찰을 시도한 기록 등 내용이 담긴 기밀문서를 공개한 인물로 베팅률은 25/1이다.