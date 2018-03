[데일리한국 류은혜 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) "한미 자유무역협정(FTA) 개정을 북한과의 거래가 이뤄진 이후로 미뤄 둘 수 있다(I may hold it up until after a deal is made with North Korea)"고 말했다.트럼프 대통령은 이날 오하이오 주 리치필드에서 사회기반시설을 주제로 한 인프라 계획 관련 대중 행사 연설에서 "왜냐하면 그것은 '매우 강력한 카드(very strong card)'이기 때문"이라면서 이같이 밝혔다고 연합뉴스가 복수의 미국 언론을 인용해 보도했다.AP통신은 이날 "트럼프 대통령이 북한과의 잠재적 협상에서 더 많은 레버리지를 얻으려고 한국과 이번 주 마무리한 무역협정을 연기할 것이라고 위협했다"고 보도했다.블룸버그 통신은 "트럼프 대통령이 핵을 둘러싼 북한과의 대립을 해결한 이후로 한국과 타결한 무역협정을 연기할지 모른다고 했다"고 전했다.AFP통신은 "트럼프가 한국과의 무역협정과 대북협상을 연계했다"고 신속 보도했다.앞서 하루전 한미 양국 협상 대표는 '한미 FTA 개정 협상 합의'와 '미국 무역확장법 232조 철강 관세에서 한국 면제'에 대한 공동선언문을 발표했다.이에 트럼프 대통령은 개인 트위터를 통해 "미국과 한국 노동자들을 위한 위대한 합의"라면서 "이제 우리의 중요한 안보 관계에 집중하자"는 글을 올렸다.그러나 하루만에 트럼프 대통령은 "한국은 지금까지 매우 잘 해왔다"면서도 "그러나 우리는 계약을 잠시 연기할 것 같다. 모든 일이 어떻게 펼쳐질지 두고 보자"라고 말했다.트럼프 대통령은 "그 결과로 300만개의 새로운 일자리가 (11월 중간)선거날까지 만들어 질 것"이라고 강조했다.트럼프 대통령은 "북한의 공격적 언사는 다소 차분해졌다"면서 "우리는 북한을 매우 신사적으로 대할 것이고 무슨 일이 일어나는지 볼 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 "결과는 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있다"면서 "좋은 일이 벌어진다면 받아들일 것이고 나쁜 결과가 나온다면 우리는 가던 길을 갈 것"이라고 강조했다.