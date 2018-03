[데일리한국 박창민 인턴기자] 정부가 지난 15일 발표한 '청년일자리 대책'에 대해 국민 절반 이상이 찬성하는 것으로 조사됐다.여론조사 전문기관 리얼미터가 CBS 의뢰로 16일 조사해 19일 발표한 여론에 따르면 '청년 취업과 중소기업 인력난 문제 해결에 도움이 되므로 찬성한다'는 응답이 55.7%로 나타났다.'지방선거를 위한 선심성 퍼주기로 반대한다'는 응답은 29.6%였다. '잘모름'은 14.7%.'3·15 청년일자리 대책'은 정부가 중소기업 청년 취업자를 대상으로, 목돈마련 상품인 '청년내일채움공제' 지원금을 연 650만원에서 800만원으로 늘려 3년간 총 2400만원을 지원하고, 취업 후 5년간 소득세 전액 면제, 전·월세 보증금 저금리 대출을 골자로 하고 있다.자유한국당과 바른미래당 등 일부 야당은 이번 대책에 대해 '6·13 지방선거용'이라며 반발하고 있다.이번 대책에 찬성한다는 응답은 역시 20대(찬성 71.5% vs 반대 11.7%)에서 가장 높았다.40대(58.0% vs 26.1%), 50대(53.2% vs 33.9%), 60대 이상(49.4% vs 32.8%), 30대(48.9% vs 42.1%)에서도 찬성이 우세한 것으로 나타났다.지역별로는 광주·전라(찬성 70.1% vs 반대 19.2%), 경기·인천(60.3% vs 23.2%), 부산·경남·울산(56.3% vs 30.4%), 서울(53.7% vs 31.1%), 대전·충청·세종(49.7% vs 34.8%) 순으로 찬성이 우세했다.대구·경북(찬성 41.5% vs 반대 44.5%)에서는 찬반 양론이 팽팽하게 엇갈렸다.지지정당별로는 민주당(찬성 77.9% vs 반대 10.3%)과 민주평화당(73.0% vs 17.2%), 정의당(68.8% vs 6.6%) 지지층에서 찬성이 압도적으로 우세했다.자유한국당(9.4% vs 77.3%)과 바른미래당(8.9% vs 68.3%) 지지층, 무당층(36.8% vs 41.6%)에서는 반대가 압도적으로 높거나 우세하게 나타났다.이념성향별로는 진보층(찬성 72.3% vs 반대 15.3%)과 중도층(54.2% vs 30.4%)에서 대다수가 찬성한 반면, 보수층(24.5% vs 63.0%)에서는 반대가 대다수였다.이번 조사는 2018년 3월16일(금)에 전국 19세 이상 성인 1만2111명에게 접촉해 최종 501명이 응답을 완료, 4.1%의 응답률을 나타냈고, 무선(10%) 전화면접 및 무선(70%)·유선(20%) 자동응답 혼용, 무선전화(80%)와 유선전화(20%) 병행 무작위생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기 방법으로 실시했다.통계보정은 2018년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성, 연령, 권역별 가중치 부여 방식으로 이루어졌고, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p이다.