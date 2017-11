[데일리한국 박진우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 김정은 북한 노동당 위원장에 대해 "그는 미친 강아지(He is a sick puppy)"라고 말했다.이는 북한이 75일간의 침묵을 깨고 대륙간탄도미사일(ICBM) 미사일을 발사한 지 하루 만에 나온 트럼프 대통령의 말폭탄으로 주목된다.'sick puppy'는 사전적으로는 '병든 강아지'이지만 강아지가 병들면 자기가 배출한 토사물을 먹는다는 데서 똥강아지 또는 미친 강아지라고도 해석된다. 주로 정신병자나 타인의 관심을 끄는 데 목매는 사람 등을 지칭하는 데 사용된다.트럼프 대통령은 이날 미주리주 세인트루이스에서 감세 정책을 주제로 연설하는 도중 이같이 말했다고 연합뉴스가 AP통신을 인용해 보도했다.AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 "감세는 미국 경제를 위한 로켓 연료가 될 것(The tax cuts will be rocket fuel)"이라는 연설 부분에서 즉흥적으로 이 발언을 했다.트럼프 대통령은 준비된 원고의 "로켓 연료"에서 발언을 멈춘 뒤 갑자기 "리틀 로켓맨"이라고 외쳤다. 트럼프 대통령은 이후 문장을 다 읽은 뒤 혼잣말처럼 "그는 미친 강아지"라고 말했다.앞서 북한은 수차례 트럼프 대통령을 '미친개' '몽둥이로 사정없이 때려잡아야 할 미치광이' '노망난 늙은이'등의 막말로 비난한 바 있다.