[데일리한국 안희민 기자] 문재인 더불어민주당 대선후보가 미국 시사주간지 5일자 타임지 아시아판의 표지인물로 등장해 화제다.문 후보의 지지율이 다른 후보를 압도하지만 당락이 결정된 것이 아닌 상황에서 대통령 후보를 표지인물로 다룬 사례이기 때문이다.문 후보 측은 “동네 정치인들과 격이 다르다”며 홍보에 적극 활용하고 있다. 사실 타임지 표지 인물로 게재되는 일이 쉽지 않다. 역대 한국 대통령 가운데서도 장면, 최규하, 이명박 전 대통령은 이루지 못한 경험이다.역대 한국 대통령 가운데 제일 먼저 표지 인물로 오른 이는 이승만 전 대통령이다. 대한민국 초대 대통령으로 3선 끝에 4·19혁명을 계기로 장면에 정권을 넘겨주고 하와이로 망명한 이 전 대통령은 1950년 10월 한국전쟁을 계기로 타임지 표지인물에 올랐다.전쟁을 치루고 있어 그런지 그의 표정은 수심에 가득 차 있다. 그는 1953년 3월 한국전쟁 종전 직전에 한번 더 등장한다. 전쟁으로 피폐해진 한국을 상징하듯 그의 사진 배경에 앙상히 가지만 남은 나무가 서있다.두 번째로 타임지 표지에 등장한 한국 대통령은 박정희 전 대통령이다. 유신이 한창인 1975년 6월 30일 타임지는 그의 기사를 커버 스토리로 다루며 표지에 얼굴을 올렸다.사진 하단엔 대통령 박정희(President ParkChungHee)라고 적었지만 오른쪽 상단 귀퉁이에 ‘한국:새로운 위험들‘(Korea: New Dangers)이라고 적어 당시의 시대상을 꼬집었다. 그는 당시 ’자립경제, 자주국방‘을 내세워 경제개발과 무기개발에 한창이었다. 미국 정부로부터 핵무기 개발 의심도 사기도 했다.세 번째로 타임지 표지를 장식한 한국 대통령은 전두환 전 대통령이다. 1984년 8월의 일로 집권 중반기 학원자유화 조치 등 한국 정치 상황에 해빙 무드를 조성하는 등 집권에 안정감과 자신감을 가질 때다.타임지는 커버스토리로 한일양국관계의 역사적 배경과 한국의 경제성장을 다뤘다. 표지에 ‘남한, "할 수 있다"는 정신의 땅’(South Korea, Land Of the “Can Do” Spirit)이라는 표제를 달았다. 이 때 전두환 대통령은 편안한 얼굴에 안경을 썼다. 한손을 턱 가까이에 당기고 눈꼬리엔 자부심이 담겨 있다.이러한 상황은 오래가지 못했다. 1986년 6월 전 전 대통령은 다시 한번 타임지의 표지인물로 등장하는데 얼굴표정이 다르다. 찌푸린 표정으로 방패와 투구를 쓴 전경들 뒤에 있다. 전경 앞엔 불길이 치솟고 있다.표제어도 ‘한국의 위기’(Korea’s Crisis)로 바뀌었다. 이때는 ‘호헌철폐, 독재타도‘를 외치는 국민들의 반정부 투쟁이 열기를 더할 때다. 당시 전 전 대통령은 대통령 직선제를 요구하는 국민들을 경찰력으로 억압했다. 표지는 이때의 상황을 묘사했다.노태우 전 대통령은 1987년 7월 등장했다. 당시 그는 대통령의 신분은 아니었고 6월 항쟁에 밀려 대통령 직선제를 수용한 ‘6.29선언’을 발표했다. 그는 전 전 대통령과 육사 동기로 12·12 사태 등 함께 했다. 당시 그는 전 전 대통령의 후계자로 낙점된 상태였기 때문에 6·29선언이 순전히 그의 결단이 아니라는 평가가 지배적이다.아무튼 타임지는 그를 표지인물로 다루며 ‘서울 국민의 힘’(People Power In Seoul)이라는 표제를 달았다. 그가 대통령 신분이 아니었기 때문에 타임지는 그를 소개하며 ‘남한의 노태우’(South Korea’s Roh Tae Woo)라고 칭했다.그 다음에 등장한 한국 대통령은 김영삼 전 대통령이다. 그는 1995년 6월 타임지 표지를 장식했다. 1993년에 집권한 그는 ‘문민정부’라고 칭하고 민주화 조치를 하나둘 실천했다. 당시 근 타임지와의 인터뷰에서 차기 대통령의 세대 교체 당위성을 설파하고 내각제 개헌 움직임을 반대했다.표제어는 ‘김의 시험, 경제와 민주화를 추동하지만 또 다른 한국을 다룰 수 있을까?(Kim’s Test: He has spurred the economy and democracy, can he handle the other Korea?)“이다. 김 전 대통령은 OECD 가입, 금융실명제 실시 등의 업적을 이뤘지만 ‘IMF’라고 불리는 1997년 경제위기‘(1997 the economy crisis)를 맞는다.김대중 대통령은 2000년 4월 타임지 표지인물로 등장했다. 그는 타임지와의 인터뷰에서 총선 후 남한 정상회담 제안을 고려할 수 있다. 그러나 이는 국민의 강력한 지지가 있어야만 했다“고 밝혔다.당시 그는 1997년 경제위기를 조기에 극복한 인물로 유명세를 탔다. 더불어 남북 정상회담 추진 등 남북 화해모드 조성에도 앞장섰다. 이러한 공로로 2000년 말 노벨상을 수상했다. 타임지와의 인터뷰는 남북 정상회담이 이뤄지기 직전의 일이다. 표제어로 ‘김의 큰 시험, 남한 국회의원선거가 그의 개혁에 위협이 될 수도 있다'(Kim’s Big Test, South Korea’s legislative election could threaten his reforms’)가 달려 있다.그는 평생을 두고 ‘빨갱이’라고 불리며 용공분자로 몰려왔다. 표제어는 그가 추진하는 남북 정상회담이 야당 국회의원의 반대에 직면해 위태한 상황을 표현하고 있다.김 전 대통령에 이어 집권한 노무현 전 대통령은 2003년 3월 타임지의 표지를 장식했다. 당시 타임지는 노 전 대통령의 인터뷰를 특종으로 다뤘다. 표제어로 ‘안녕 미스터 노, 남한의 새로운 대통령을 알게 되다. 플러스 특종 인터뷰’(Hello, Mr. Roh Getting to know South Korea’s New President Plus Exclusive Interview)라는 문구를 달았다.노 전 대통령은 김대중 전 대통령을 잇는 대통령이다. 김대중 전 대통령의 햇볕정책을 계승했다. 2008년 정권 이양 이후 당시 집권세력의 공세에 밀린 끝에 자살한 비운의 대통령이다. 그는 그의 비서실장인 문재인 후보를 통해 자살 이후 10년 후 부활을 준비하고 있다.박근혜 전 대통령은 2012년 12월 새누리당 대선 후보 시절 타임지 표지인물로 등장했다. 당시 타임지는 표제어로 ‘STRONGMAN’S DAUGHTER“라는 문구를 선택해 논란을 불러 일으켰다. ‘스토롱맨’이 독재자를 뜻하는지 강력한 지도자를 뜻하는지 불분명했기 때문이다. 이후 타임지는 온라인판 기사에서 ‘독재자의 딸’이라는 명확한 표현을 사용했다.그는 아버지 박정희 전 대통령의 후광에 힘입어 집권했지만 국정을 농단한 최태민-최순실 일가의 덫에 걸려 헌정 사상 최초로 탄핵당한 대통령으로 기록됐다.