[데일리한국 안희민 기자] 미국 트럼프 대통령의 리더십에 상처입은 한국민들이 협상가로서의 문재인 후보의 면모에 큰 관심을 갖기 시작했다는 미국의 뉴욕타임스(NYT)와 영국의 파이낸셜타임스(FT)의 보도가 눈길을 끌고 있다. 미국의 시사주간지 타임지(誌)는 문 후보를 아예 표지인물로 다뤘다.5일 정치권과 언론 매체에 따르면 트럼프 미국 대통령의 최근 일련의 한반도 관련 발언은 한국민들을 실망케 했다. 4일 NYT는 ‘트럼프 토픽이 다른 토픽들을 밀어낸 한국 대선’(In South Korea Campaign, One Topic Eclipses Others: Trump), FT는 ’한국 대선을 새로운 국면에 들어서게 한 트럼프 효과“(Trump effect adds fresh dimension to South Korea election)라는 기사를 각각 게재하며 트럼프 대통령이 한국 대선에 영향을 주고 있다는 점을 중점적으로다뤘다.두 매체 모두 트럼프 대통령의 일련의 행보가 한국민의 신경을 곤두서게 만들고 있다고 지적했다. 한국민을 자극한 트럼프의 행보는 △사드의 일방적 배치 △사드 배치 비용 1조원(10억달러) 요구 △한국 을 배제한 북미 직접 대화 가능성 등이다.한국을 배제한 북미 직접 대화 가능성은 한국이 최악의 시나리오로 꼽는 것 가운데 하나다. 한국민은 이를 북한이 추구해왔던 통미봉남정책에 휘말려 든 것이라고 여겨왔다.트럼프 대통령이 사드 배치 비용 10억달러(약 1조1000억원)를 요구한 것도 '한국은 부지를 제공하고 미국은 사드 운용에 드는 비용을 부담한다'는 애초의 한미간 합의 내용에 어긋난 것이어서 한국민들을 자극하고 있다고 이들 매체는 전했다.박근혜 전 대통령의 탄핵으로 인해 조성된 한국의 국정 공백기간에 성주군 골프장에 들어온 미국의 사드도 한국민으로선 달갑지 않은 것이라고 두 매체는 분석했다. 이에 대해 문재인 후보는 대선 후 사드 배치 재검토 등을 요구하고 나서 귀추가 주목된다는 것이다.문 후보는 사드 배치가 대선 이후 차기정권 하에서 논의돼야 한다는 점을 줄기차게 강조해 왔다.트럼프 대통령 때문에 당황스러운 이는 문후보뿐 아니라 홍준표, 안철수, 유승민 후보 등도 마찬가지라고 이들 매체는 전했다. 이들 홍-안-유 후보는 사드배치를 찬성했지만 트럼프의 10억달러 요구에 대해 우왕좌왕하는 모습을 보였기 때문이다. 홍준표 후보는 트럼프의 사드 10억달러 요구를 엉뚱하게도 문 후보 탓으로 돌렸고, 안철수와 유승민 후보는 “돈 줄 일 없다“, ”사드 1조원 반대“라는 입장을 강조해왔다.이러한 상황은 한국민들이 문 후보에 보다 많은 관심갖게 만드는 요인으로 작용했다. 문 후보는 햇볕정책을 통한 남북관계 및 미중관계 재설정에 관심을 가져왔기 때문이다. 이러한 전력은 문 후보가 트럼프를 다룰 수 있는 대선 후보로 인식하게 되는 계기가 됐다고 뉴욕타임스와 FT는 분석했다.NYT는 특히 “유력 대선 주자인 문재인 후보도 대통령 취임 후 트럼프와의 면담을 첫 번째 공식활동으로 꼽아왔지만 (다른 후보들 보다) 트럼프와 대립적"이라며 "문후보는 한국이 워싱턴과의 마찰을 피하는 대신 ‘아니다(No)’라고 말할수 있어야 한다고 말해왔다”고 전했다.FT는 “문 후보를 보좌하는 그룹이 1980년대 운동권 출신이고 중국과의 관계를 리셋(reset)할 것을 요구하고 있어 많은 이들이 문 후보가 균형있는 한국의 국제관계를 추구할 것으로 믿는다”고 적었다.이러한 보도는 타임지가 문 후보를 표지인물로 선정한 사실이 알려지면서 더욱 신빙성 있게 받아들여지고 있다. 타임 아시아판은 15일자 표지에 문 후보를 표지 인물로 싣고 하단에 ’협상자(The Negotiator)’와 ‘김정은을 다룰 수 있는 사람’이라는 부제를 적어 넣었다. 즉, 타임지 역시 협상가로서 문재인 후보를 부각시켰던 셈이다.안성규 아산정책연구원 연구위원은 이에 대해 “미국 월스트리트 저널(WSJ)도 트럼프의 북한 고립화 정책이 한국에서 난관에 직면했다고 보도하면서 문재인 후보가 당선될 경우 한미 간에 잠재적인 마찰을 야기할 것이라고 전망했다”며 “문 후보에 대한 미국의 우려 섞인 시각이 언론보도를 통해 드러난 것”이라고 설명했다.