[데일리한국 김청아 기자] 반기문 유엔 사무총장이 한국 특파원단과 기자회견에서 사실상 대선출마의 뜻을 피력한 지 하룻만인 21일(현지시간) ‘대권후보 이미지’ 행보에 나섰다.반 총장은 이날 미국 일리노이주 스프링필드에 있는 에이브러햄 링컨 대통령의 묘소와 박물관을 방문했다.링컨 묘소에 헌화와 참배를 한 뒤 반 총장은 “링컨 대통령 시절에 미국은 가장 심하게 분열돼 있었다”고 말한 뒤 “링컨 대통령은 통합과 화합의 리더십으로 미국인의 결속을 이끌어냈다”고 평가했다이같은 평가는 반 총장이 최근 여러 공개석상에서 스스로 표방하는 동시에 한국의 차기 지도자에 필요하다고 주창한 ‘통합의 리더십’을 우회적으로 언급한 대목으로, 링컨 리더십을 자신의 대권주자 이미지와 연계하려는 발언으로 해석된다.앞서 전날인 20일 기자회견에서 그는 한국의 정치 혼란 원인을 ‘지도력 잘못’으로 지적하면서 “화합과 통합, 포용적 대화, 국민 결속, 사회통합을 이뤄야 진정한 지도력이 나오고 진정으로 포용적 지도력이 나오며, 이것이 리더십의 요체라고 평소 생각했다”며 자신의 ‘포용적 리더십’을 강조한 바 있다.링컨 대통령은 재임기간인 1861~1865년에 노예제 폐지 찬반, 노예인력 중심의 남부 면화농업과 임노동인력 중심의 북부 제조업 간 갈등으로 갈려 남북전쟁(1861~1865년)을 치르는 과정에서 국가통합과 국민화합에 애쓰다 남부출신 분리주의자의 총탄을 맞고 운명했다.이어 링컨박물관은 찾은 반 총장은 스프링필드의 시장 및 정치인들과 담소하면서 링컨 대통령이 남긴 명언 ‘국민의, 국민에 의한, 국민을 위한(of the people, by the people, for the people)’의 주권재민 정치를 거론하면서 링컨의 리더십을 재차 강조했다.이 자리에서 링컨박물관장이 노무현 전 대통령이 쓴 링컨 전기를 보여주며 “대통령 중 링컨 전기를 쓴 분은 노 대통령이 유일하다”고 소개하자, 반 총장은 “나를 외교보좌관으로 발탁해 줬을뿐 아니라 유엔 사무총장이 되도록 지도해 준”이라며 두 사람의 인연을 설명했다.한편, 반 총장은 이날 스피링필드 소재 서던일리노이대에서 강연을 갖고 유엔의 역할을 강조한 뒤 유엔의 업무에 많은 관심을 가져줄 것을 당부했다.