중앙대병원 안과 김경우 교수팀, 국제안과학술지 ‘TVST’ 논문 발표

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 거울을 보다 눈의 검은 눈동자로 자라는 날개 모양의 흰 살을 발견하고 안과에 가면 ‘익상편’이라는 안질환으로 진단되는 경우가 종종 있다.‘익상편’은 눈의 안구 표면에서 섬유 혈관성 조직이 증식하는 질환으로 날개 모양처럼 생겼다고 하여 ‘익상편(翼狀片)’ 또는 군날개로 불린다. 각막을 덮거나 충혈되고 염증으로 불편감, 이물감과 안구건조증을 유발하고 안구표면의 변형을 일으켜 심한 경우 시력 저하 및 안구 운동 제한까지도 일으켜 적극적인 치료가 필요하다.초기 익상편에 대해서는 안약을 이용한 치료를 시도해볼 수 있으나 어느 정도 진행한 익상편의 경우 수술적 치료를 통해 제거해야 하는데, 수술 후에도 최대 80~90%가 재발할 수 있는 것으로 보고됐다.따라서 익상편 수술 전 충분한 검사와 중등도 판별을 통해 최적의 치료법을 선택하는 것이 매우 중요한데, 최근 환자마다 서로 다른 익상편의 특징적인 모양으로 수술 전 중등도를 평가하는 새로운 방법이 제시돼 관심을 모으고 있다.중앙대학교병원 안과 김경우 교수 연구팀은 최근 익상편 반달 주름의 수직 길이 소실 정도에 따른 원발성 익상편 중등도 평가 (evaluation of primary pterygia on basis of the loss of vertical length of plica semilunaris, 책임저자 김경우 교수, 주저자 김민정)’에 관한 연구 논문을 SCI급 저널인 국제안과학술지(Translational Vision Science & Technology) 최신호에 발표했다.연구팀은 원발성 익상편(primary pterygia) 환자들을 대상으로 수술 전 익상편 반달 주름의 수직 방향 소실 길이(Loss of Vertical Length of Plica Semilunaris, LPS)를 측정하고, 익상편의 두께, 혈관화 정도, 눈물 내 염증 수치(matrix metalloproteinase 9, MMP-9)와의 상관 관계를 평가했다.그 결과, 익상편 반달 주름의 수직 소실 길이가 클수록 염증이 더 많고, 기존에 알려진 익상편 등급법과 높은 상관성을 보인 것을 확인했다. 이는 수술 전 익상편의 모양을 판별하는 것만으로도 익상편의 현재 염증 및 증식 활성도를 파악하고 수술 후 재발 가능성을 사전에 추측할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.중앙대병원 안과 김경우 교수는 “익상편은 재발이 매우 잦은 질환으로 반복적으로 재발하는 경우 환자들에게 큰 삶의 질 저하를 가져올 수 있는 질환인데, 이번 연구를 통해 익상편 증등도의 정확한 진단으로 최적의 치료법을 선택한다면 성공적인 치료 결과를 기대할 수 있다”고 말했다.이어 김 교수는 “익상편 반달 주름의 수직 길이 소실이 클 경우 줄기세포가 풍부한 부위인 건강한 윤부 결막 조직을 자가 이식하고 세포증식 억제 약물을 도포하는 방법 이외에도 추가로 광범위하게 익상편 조직을 절제하고 영구적인 양막이식수술을 시행하는 등 환자의 중등도 상태 평가 후 최적의 치료 계획을 세울 수 있다”고 설명했다.한편, 중앙대병원 안과 김경우 교수는 익상편에 대한 임상 연구 뿐 아니라 다양한 기초 연구를 진행하고 있는 가운데, 미국 의학 분야 학술연구 평가기관인 ‘익스퍼트스케이프’(Expertscape) ‘익상편’(Pterygium) 분야 연구에 있어 세계 2위, 아시아 1위 전문가로 선정된 바 있다.