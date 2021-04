김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 경희대의료원은 교정과 김성훈 교수팀(박기호·안효원·오송희 교수, 이정아 박사)의 미니 임플란트를 식립하는 후방 구개 치조돌기와 연조직을 해부학적으로 계측 연구한 논문이 미국교정학회지(AJO-DO) 4월호 표지논문으로 선정됐다고 9일 밝혔다.미니 임플란트는 치아를 이동시키기 위한 절대 고정원으로서 식립과 제거가 쉬우며 교정 치료의 범위를 넓힐 수 있다는 장점으로 현대 교정학에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 식립 부위에 대한 다양한 해부학적 특징 연구가 활발히 진행되고 있지만, 후방 구개 치조돌기와 연조직을 함께 분석한 연구는 최초다.환자 60명을 대상으로 치과용 CT인 CBCT를 활용해 양측 견치(송곳니)에서부터 제2대구치까지의 구개측 치근간 거리·골 두께·연조직 두께를 측정했다. 분석결과, 치근간 거리는 제2소구치와 제1대구치 사이가 가장 넓었으며, 골 두께는 제1소구치와 제2소구치 사이가 가장 두꺼웠다. 연조직의 경우, 치아 부위에서는 제1대구치가 가장 얇았고 치간 부위에서는 제1대구치와 제2대구치 사이가 가장 얇았다.김성훈 교수는 “상악골 폭경이 좁은 교정환자나 수면 무호흡 개선을 위한 상악골 확장 장치 적용이 필요한 환자 치료 간 해부학적 구조물에 손상을 주지 않을 수 있다”며 “미니 스크류를 식립해야 하는 구개 측면 부위의 위치에 따라 각도관계를 조절, 식립하면 안전하게 치료가 가능함을 제시하는 연구로서 임상적으로 의미가 매우 뜻깊다”고 말했다.한편, 해당 논문 제목은 ‘교정용 미니-임플란트 식립을 위해 Cone-beam computed tomography (CBCT)를 사용한 후방 구개 치조돌기의 치근간 공간, 경조직, 연조직에 관한 연구’(Evaluation of interradicular space, soft tissue, and hard tissue of the posterior palatal alveolar process for orthodontic mini-implant, using cone-beam computed tomography)다.