김용우 기자

프로페셔널 뷰티 전문 기업 일진코스메틱이 오는 16일 창립 59주년을 맞아 헤어디자이너를 위한 ‘599명 초성퀴즈’ 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.해당 이벤트는 창립 59주년을 기념하여 오랜 시간 일진코스메틱과 함께해 온 K헤어 디자이너들에 대한 감사와 보답의 의미로 마련되었으며, 일진코스메틱의 프로페셔널 헤어디자이너 브랜드 ‘아이제이피 프로페셔널(IJP PROFESSIONAL)’ 인스타그램에서 참여할 수 있다.이벤트에 참여한 헤어 디자이너 중 추첨을 통해 599명에게 ‘IJP 네이처 폴리쉬 오일 120ml’ 또는 ‘IJP 리프레쉬 오일 120ml’ (택1)을 제공한다. 상품 후기를 남기면 추첨을 통해 59명에게 ‘IJP 모이스트 샴푸’를 추가로 증정한다.참여 방법은 아이제이피 프로페셔널 인스타그램 계정을 팔로우 한 후 이벤트 게시글에 초성퀴즈 정답을 댓글로 남기면 응모가 완료된다. 헤어 디자이너임이 확인 가능한 계정에 한해 응모가 가능하며, 이벤트 참여 기간은 창립기념일인 16일까지이며, 당첨자 발표는 이달 20일이다.일진코스메틱은 지난 2월 프로페셔널 제품의 연구개발에 대한 노하우와 기술력을 가진 새로운 프로페셔널 브랜드 아이제이피 프로페셔널(IJP PROFESSIONAL)을 런칭했다. 프리미엄 새치커버 염모제 ‘디자인 컬러 트레(DESIGN COLOR TRE)’, 다양한 모발에 사용 가능한 멀티 열펌제 ‘테키아(TECHIA)’, 손상모 케어 산성 펌제 ‘오코베르(OKOVER)’, 펌 보조제 ‘에이드(AID)’, ‘미네랄 클리닉 시스템(MCS)’ 그 외 펌제와 샴푸, 트리트먼트, 헤어 에센스 등 다양한 구성의 프로페셔널 제품으로 구성돼있다.아이제이피 프로페셔널은 K헤어디자이너들을 위해 만들어진 브랜드인 만큼 헤어디자이너들이 직접 연구 개발에 참여해 만들었으며 대표 슬로건인 IJP is getting better with Professional 또한 프로페셔널과 함께 성장하겠다는 일진코스메틱의 강한 신념을 담았다.아이제이피 프로페셔널(IJP PROFESSIONAL) 제품 및 구매 문의는 공식 홈페이지 및 인스타그램, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.