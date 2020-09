김용우 기자

지난 7월 26일, 쉐라톤 서울 팔래스호텔에서 개최된 2020 대한외과초음파학회 춘계학술대회에서 참하지외과 박인수 대표원장이 강의를 진행했다.이번 강의는 ‘Post-operative follow-up with ultrasound after thermal or non-thermal ablation for varicose vein. How and when?’이라는 주제로 진행했으며, 이번 강의에서는 하지정맥류수술방법인 레이저수술, 고주파수술, 베나실, 클라리베인 시행 후 수술 이후 초음파 결과에 대해 다양한 임상결과에 대한 강의 발표를 진행했다.참하지외과는 하지정맥류수술방법 모두를 골고루 시행하는 의료기관으로 본 주제에 따라 단기, 중장기의 치료결과에 대한 초음파 이미지를 다양하게 발표했다.참하지외과 박인수 대표 원장은 “하지정맥류수술 이후 반드시 1달 이내에 초음파 검사로 심부정맥혈전증 여부를 확인하고 최소한 3개월~6개월 이후에 다시 한번 검사를 해서 치료 성적을 판단하는 것이 필수적이다”라며 “수술도 중요하지만 확인을 하는 것이 중요한만큼 수술 이후 초음파검사도 정기적으로 확인해주는 의료기관에서 애당초 수술을 받는 것이 중요하다”고 말했다.참하지외과 박 원장은 활발한 학술활동과 논문연구를 진행하며 하지정맥류 연구 등을 진행하고 있다.