중앙대병원 오제혁 교수팀, SCI급 국제중환자치료학술지 논문 발표

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 국내 연구진이 병원 밖 심정지(OHCA, Out-of-Hospital Cardiac Arrest) 후 중증 신장 손상(AKI, Acute Kidney Injury)이 발생한 환자에게 신대체요법을 사용할 경우 사망률을 유의하게 낮출 수 있다는 연구결과를 세계 최초로 발표해 관심을 모으고 있다.중앙대학교병원은 응급의학과 오제혁·이동훈 교수 연구팀은 이대목동병원 응급의학과 최윤희 교수와 공동연구를 통해 최근 ‘신대체요법은 목표체온조절치료를 받은 병원 밖 심정지 환자에서 중증 신장 손상이 발생할 경우 사망률을 유의하게 낮추는 독립적인 인자(Renal replacement therapy is independently associated with a lower risk of death in patients with severeacute kidney injury treated with targeted temperature management after out-of-hospital cardiac arrest)’라는 제목의 연구 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.오제혁 교수팀은 국내 22개 대형병원이 참여한 한국저체온치료학회의 전향적 관찰연구 자료를 이용해 연구에 나섰다.연구는 2015년 10월부터 2018년 12월까지 병원 밖 심정지로 입원한 뒤 목표체온조절치료를 받은 성인 환자 1373명 중 급성 신장 손상 3단계의 중증 신장 손상이 발생한 환자 223명을 대상으로 신대체요법의 사용이 환자의 생존 상태와 신경학적 예후에 미치는 영향을 조사하는 방식으로 이뤄졌다.연구 결과, 중증 신장 손상이 발생한 환자 223명 중 신대체요법을 받은 환자는 115명(51.6%)이었으며 신대체요법을 받지 않은 환자의 6개월 사망률이 91%(108명 중 98명)인 반면 신대체요법을 받은 환자의 6개월 사망률은 81%(115명 중 93명)로 유의하게 낮았다.또한, 6개월째 신경학적 예후에 있어서도 뇌기능수행범주(Cerebral performance category, CPC)가 가장 좋은 CPC 1단계 환자가 신대체요법을 받지 않은 경우 3%(108명 중 3명)인 것에 비해 신대체요법을 받은 환자는 10%(115명 중 12명)로 유의하게 높은 것으로 확인됐다.특히 환자의 예후에 영향을 끼칠 수 있는 다양한 변수들을 통제하여 분석한 결과, 중증 신장 손상이 발생한 환자의 경우 신대체요법을 적용하는 것이 6개월 사망률의 위험성을 유의하게 낮춰주는 것으로 확인됐다.신대체요법의 적용이 병원 밖 심정지 후 중증 신장 손상이 발생한 환자의 사망률을 유의하게 낮출 수 있다는 것이 이번 연구를 통해 세계 최초로 확인된 것이다.오제혁 중앙대학교병원 응급의학과 교수는 “이번 연구 결과는 병원 밖 심정지 후 중증 신장 손상이 발생할 경우 사망률이 극히 높지만 신대체요법을 적용할 경우 사망률을 유의하게 낮출 수 있음을 시사하는 것으로 중증 신장 손상이 발생할 경우에도 끝까지 환자를 포기하지 않고 적극적으로 신대체요법을 시도할 필요가 있다”고 강조했다.한편, 이번 연구 결과는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행됐으며 중환자 치료 분야의 세계적인 SCI 등재 국제학술지인 ‘Critical Care’(Impact Factor: 6.959) 최신호에 게재됐다.