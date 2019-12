지니뮤직 통계 '머라이어 캐리' 3년째 1위 차지

이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자]올해 성탄절 가장 많이 들은 캐롤송은 뭘까. 올해도 신곡보다는 고전 캐롤송의 역주행이 대세였다.지니뮤직이 26일 지난 3년간 이용자들이 가장 많이 들은 캐롤송을 집계한 결과 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’가 최고의 인기 캐롤송으로 꼽혔다.발매된 지 25년이 흐른 이 곡은 지니 연간 캐롤송 차트에서 3년째 1위 자리를 지키며 식지 않는 인기를 보이고 있다. 이 곡이 수록된 머라이어 캐리의 성탄절 앨범 ‘메리 크리스마스’는 전 세계적으로 1600만장이 팔려 기네스북에 오르기도 했다.2위는 국내 캐롤송으로 대중적인 인기를 누려온 ‘크리스마스니까’가 차지했다. 성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스가 2012년 부른 발라드 캐롤송으로 국내 가요 캐롤송으로는 독보적인 인기를 얻고 있다. 이 곡 역시 3년째 손꼽히는 캐롤송으로 꾸준히 인기를 얻고 있다.3위로 인기를 얻고 있는 곡은 아리아나 그란데의 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’다. 왬(Wham)의 노래를 밝은 분위기로 재해석해 부른 곡으로 2013년 출시됐다. 4위는 환상의 아카펠라 그룹 스트레이트 노 체이서가 2014년 출시한 밝은 분위기의 화음이 돋보이는 ‘텍스트 미 메리 크리스마스(Text Me Merry Christmas)’가 차지했다.인기 캐롤송 5위는 2013년 출시된 켈리 클락슨의 ‘언더니스 더 트리(Underneath The Tree)’로 켈리 클락슨의 폭발적인 가창력을 만날 수 있는 곡이다.