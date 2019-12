삼각섬유연골복합체 해부학적 형태 차이에 대한 연구 우수성 인정

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 중앙대학교병원은 정형외과 이재성 교수가 제5회 아시아-태평양 완관절학회(Asia Pacific Wrist Association, APWA)에서 최우수 구연상을 수상했다고 10일 밝혔다.이재성 교수팀(정형석 임상조교수)은 ‘원위 요-척 관절면의 형태에 따른 삼각섬유연골복합체 파열의 위험(The shape of sigmoid notch of distal radius related to risk of TFC foveal tear’)에 대한 연구의 우수성을 인정받아 수상자로 선정되는 영예를 안았다.이 교수팀은 손목 통증을 호소하는 176명의 CT 영상을 분석해 원위 요-척 관절의 해부학적 형태 차이가 만성 손목관절 통증의 원인 중 하나인 삼각섬유연골복합체(TFC) 손상의 위험 인자가 될 수 있음을 처음으로 증명했다.삼각섬유연골복합체(TFC)는 손목관절의 연골판과 인대로 이루어진 복합 구조물로 외상성 파열이 비교적 흔해 만성 손목관절 통증의 흔한 원인으로 알려져 있다. 무리하거나 반복적인 손목 사용, 외부 충격으로 인한 부상, 무거운 것을 오랫동안 들었을 경우 등 다양한 원인으로 삼각섬유연골복합체가 손상될 경우 불안정성과 함께 염증이 생기면서 새끼손가락 쪽의 손목 통증 등을 일으키게 된다.이재성 교수는 "이번 연구로 삼각섬유연골 파열의 진단 및 치료, 예후에 원위 요-척 관절의 해부학적 형태가 중요한 요인으로 작용할 수 있음을 제시한 것"이라며 연구의 의의를 밝혔다.한편, 중앙대병원 정형외과 이재성-정형석 교수팀은 이 외에도 삼각섬유연골 복합체에 대한 임상 연구를 꾸준히 하여 팔 근육량이 삼각섬유연골복합체 손상의 수술 후 예후에 직접적인 상관관계가 있음을 과학적으로 밝혔고 그 연구 결과는 세계적 권위의 정형외과 학술지인 국제관절경수술학회지(Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery) 8월호에 게재됐다.