김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 경희대학교병원은 방사선종양학과 임유진 교수가 지난 8일 영국 런던에서 개최된 2019 유럽종양내과학회(ESMO) MAP(Molecular Analysis for Personalised Therapy) 학술대회에서 ‘Merit Award’을 수상했다고 20일 밝혔다.임유진 교수는 ‘대장암 마우스 모델 기반 방사선 조사 후 PD-1/PD-L1 면역 관문의 변화에 관한 연구’(Radiation-induced change of PD-1/PD-L1 immune checkpoint in mouse colon cancer models) 결과를 해당 학회에서 발표했으며, 이 연구가 우수 초록 발표로 선정돼 수상의 영예를 안게 됐다.임 교수는 “방사선치료와 관련된 종양면역 분야 연구를 지속적으로 진행하며 궁극적으로는 임상 암 환자들의 치료 효과 증진에 도움이 될 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.