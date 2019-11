김용우 기자

JW정원성형외과 설철환 원장이 지난 8일부터 10일까지 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 컨벤션에서 개최된 대한성형외과학회 국제학술대회 ‘PRS KOREA 2019’에 참석해 강연했다.이번 학술대회는 대한두개안면성형외과학회와 대한성형외과학회 산하 14개 연구회 중 4개 연구회가 동반 참여한 합동 국제학술행사로 약 1,500명 이상의 국내외 성형외과 의사들이 참석했으며, 150개 이상의 세션으로 구성됐다.설철환 원장은 총 세개의 세션에 좌장과 발표자로 참석해 임상경험과 노하우를 선보였다. 10일 오전 열린 ‘유방축소술의 프레이밍과 매핑(Framing and mapping in reduction mammoplasty)’ 세션의 좌장을 맡아 유방축소술에 관한 최신 지견과 연구결과를 공유했다.설 원장은 같은 날 오후에 열린 제3차 아시안 지방성형·지방줄기세포 포럼의 발표자로 나서지방이식과 보형물을 동시에 사용하는 콤비네이션 가슴확대수술의 장점과 까다로운 케이스의 솔루션으로써 콤비네이션 가슴확대수술의 유용성(The Key to Overcome Complicated Breasts: Combination Breast Augmentation(Implant and Fat Graft))에 대해 발표해 참석자들의 눈길을 끌었다.유방보형물 벨라젤의 제조사 한스바이오메드가 주최한 세션에서는 벨라젤 보형물에 대한 후향적 임상 연구 결과와 벨라젤 스무스파인의 임상경험을 발표했다. 발표를 통해 설 원장은 벨라젤 보형물이 합병증 비율이 낮으며, 안전하고 안정적인 연구결과를 나타냈다고 밝혔다.JW정원성형외과 설철환 원장은 지속적인 학술연구로 매년 PRS KOREA 초청돼 강연과 좌장으로 활약하고 있다.